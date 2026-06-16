به گزارش خبرنگار مهر، طاهر رستمی ظهر سه‌شنبه در جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر خراسان شمالی که در سالن جلسات این شورا برگزار شد، افزود: بر اساس اطلس آسیب‌های اجتماعی و با بهره‌گیری از ظرفیت همه دستگاه‌های اجرایی، برنامه‌ریزی هدفمند برای کاهش آسیب اعتیاد و مقابله مؤثر با مواد مخدر در دستور کار قرار دارد.

وی با اشاره به اجرای طرح مدیریت محله‌محور در مناطق شهری و روستایی افزود: استفاده از ظرفیت سازمان‌های مردم‌نهاد، دانشگاه‌ها، رسانه‌ها، مساجد، منابر مذهبی و سایر نهادهای فرهنگی و اجتماعی می‌تواند نقش مؤثری در ارتقای آگاهی عمومی، پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و تقویت فرهنگ مقابله با مواد مخدر ایفا کند.

رستمی تأکید کرد: مبارزه با مواد مخدر یک مأموریت صرفاً اداری و سازمانی نیست، بلکه موضوعی فراگیر و مسئولیتی اجتماعی است که نیازمند دغدغه‌مندی و مشارکت همه بخش‌های جامعه است.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار خراسان شمالی با بیان اینکه فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی فرآیندی مستمر و زمان‌بر هستند، بیان کرد: دهیاران به‌عنوان بازوان اجرایی در روستاها می‌توانند در شناسایی، گزارش‌دهی و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی از جمله اعتیاد، سرقت و کشت غیرمجاز خشخاش نقش‌آفرینی مؤثری داشته باشند.

در پایان این جلسه، از خدمات و تلاش‌های ابوالحسن نجفی، دبیر پیشین شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان، تقدیر شد و محسن لعل‌قادری به‌عنوان دبیر جدید این شورا معرفی شد.