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۲۶ خرداد ۱۴۰۵، ۱۶:۱۸

رستمی: مشارکت همه دستگاه‌ها در کاهش آسیب اعتیاد ضروری است

رستمی: مشارکت همه دستگاه‌ها در کاهش آسیب اعتیاد ضروری است

بجنورد- معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار خراسان شمالی بر بهره‌گیری از ظرفیت دستگاه‌های اجرایی و نهادهای اجتماعی برای پیشگیری و مقابله با اعتیاد تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، طاهر رستمی ظهر سه‌شنبه در جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر خراسان شمالی که در سالن جلسات این شورا برگزار شد، افزود: بر اساس اطلس آسیب‌های اجتماعی و با بهره‌گیری از ظرفیت همه دستگاه‌های اجرایی، برنامه‌ریزی هدفمند برای کاهش آسیب اعتیاد و مقابله مؤثر با مواد مخدر در دستور کار قرار دارد.

وی با اشاره به اجرای طرح مدیریت محله‌محور در مناطق شهری و روستایی افزود: استفاده از ظرفیت سازمان‌های مردم‌نهاد، دانشگاه‌ها، رسانه‌ها، مساجد، منابر مذهبی و سایر نهادهای فرهنگی و اجتماعی می‌تواند نقش مؤثری در ارتقای آگاهی عمومی، پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و تقویت فرهنگ مقابله با مواد مخدر ایفا کند.

رستمی تأکید کرد: مبارزه با مواد مخدر یک مأموریت صرفاً اداری و سازمانی نیست، بلکه موضوعی فراگیر و مسئولیتی اجتماعی است که نیازمند دغدغه‌مندی و مشارکت همه بخش‌های جامعه است.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار خراسان شمالی با بیان اینکه فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی فرآیندی مستمر و زمان‌بر هستند، بیان کرد: دهیاران به‌عنوان بازوان اجرایی در روستاها می‌توانند در شناسایی، گزارش‌دهی و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی از جمله اعتیاد، سرقت و کشت غیرمجاز خشخاش نقش‌آفرینی مؤثری داشته باشند.

در پایان این جلسه، از خدمات و تلاش‌های ابوالحسن نجفی، دبیر پیشین شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان، تقدیر شد و محسن لعل‌قادری به‌عنوان دبیر جدید این شورا معرفی شد.

کد مطلب 6862223

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