به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بی بی سی، سایت افشاگر ویکی لیکس اعلام کرد که چند ایمیل‌ شخصی مربوط به «باراک اوباما» رئیس جمهور آمریکا را منتشر کرده است.

بر اساس اعلام این سایت، این ایمیل‌ ها عمدتاً مربوط به نوامبر سال ۲۰۰۸ میلادی و زمانی است که اوباما هنوز رسماً دوره اول ریاست جمهوری خود را آغاز نکرده بود.

این ایمیل‌ ها حکایت از آن دارد که ستاد انتخاباتی باراک اوباما پیش از پیروزی بر سناتور «جان مک کین» نامزد جمهوریخواهان، در فکر ترکیب کابینه آینده وی بوده است.

این در حالیست که کاخ سفید تا کنون صحت ایمیل‌ ها را تأیید یا تکذیب نکرده است.

به نظر می‌رسد شماری از ایمیل‌ های منتشر شده بین باراک اوباما و «جان پودستا» رد و بدل شده باشد.

پودستا همواره یکی از چهره‌های نزدیک به «هیلاری کلینتون» بوده است و در این دوره از رقابت های انتخاباتی نیز ریاست ستاد کلینتون را برعهده دارد.

افشاگری‌ های ویکی لیکس در حالی انجام می‌ شود که دولت اکوادور دسترسی اینترنتی «جولیان آسانژ» بنیانگذار ویکی لیکس که در سفارت این کشور در لندن اقامت دارد را محدود کرده است.

ویکی لیکس آمریکا را متهم کرده است که از اکوادور خواسته مانع انتشار اسناد مربوط به هیلاری کلینتون شود.