امنیت خراسان جنوبی حاصل همراهی مردم و مسئولان است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسن شجاعی‌نسب شامگاه یکشنبه در نشست شورای اداری خراسان جنوبی با اشاره به حمایت مردم از نظام و نیروهای مسلح اظهار کرد: حضور و همراهی مردم در ماه‌های گذشته، مسئولیت مجموعه انتظامی را برای خدمت‌رسانی بیشتر و جبران اعتماد آنان سنگین‌تر کرده است.

وی با بیان اینکه خدمت‌رسانی پلیس حتی در شرایط دشوار و مواجهه با تهدیدات متوقف نشده است، افزود: در یک سال تا یک سال و نیم گذشته، با وجود حوادث و شرایط جنگی، خدمات انتظامی به مردم استمرار داشت و حتی با وجود تعرض به برخی مراکز انتظامی در کشور، روند خدمت‌رسانی تعطیل نشد.

فرمانده انتظامی خراسان جنوبی با اشاره به اقدامات پلیس برای مقابله با جرایم و ناهنجاری‌های اجتماعی گفت: اجرای قانون و تأمین امنیت با همکاری دستگاه‌های مختلف دنبال می‌شود و ارتباط با مردم، معتمدان، ریش‌سفیدان و افراد تأثیرگذار در محلات نیز از رویکردهای مجموعه انتظامی است.

شجاعی‌نسب با تأکید بر ضرورت حفظ و تقویت امنیت در استان و مناطق مرزی ادامه داد: تلاش نیروهای مسلح، همراهی مسئولان و مشارکت مردم، امنیت قابل قبولی را در خراسان جنوبی رقم زده است و باید برای حفظ این دستاورد و افزایش احساس امنیت در جامعه، همکاری‌ها تقویت شود.

وی امنیت را محصول مشارکت جمعی دانست و افزود: برای کمک به تأمین امنیت، نیازی به تعریف وظایف خارج از چارچوب سازمانی نیست؛ بلکه هر دستگاه با اجرای دقیق مسئولیت‌های قانونی خود در بخش‌های نظارتی، خدماتی و اجرایی می‌تواند نقش مؤثری در این زمینه ایفا کند.

فرمانده انتظامی خراسان جنوبی خاطرنشان کرد: حفظ امنیت موجود و ارتقای آن به همکاری مستمر همه دستگاه‌ها و مردم وابسته است و انجام صحیح وظایف و خدمت صادقانه به مردم، مهم‌ترین مسئولیت مجموعه‌های اجرایی و انتظامی به شمار می‌رود.