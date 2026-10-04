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۱۲ مهر ۱۴۰۵، ۲۰:۲۸

روایت ویژه «سرو، سپید، سرخ» از دلاورمردان نیروی انتظامی به پخش رسید

روایت ویژه «سرو، سپید، سرخ» از دلاورمردان نیروی انتظامی به پخش رسید

همزمان با هفته نیروی انتظامی، قسمت‌های ویژه «سرو، سپید، سرخ» از ۱۳ مهر پخش می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان هنری رسانه‌ای اوج، ویژه‌قسمت‌های مجموعه «سرو، سپید، سرخ» همزمان با هفته نیروی انتظامی از دوشنبه ۱۳ مهر ساعت ۲۲ روی آنتن شبکه یک سیما می‌رود.

این ویژه قسمت‌ها رشادت‌ها و جانفشانی‌های دلاورمردان نیروی انتظامی در جریان جنگ رمضان را به تصویر می‌کشد.

«سرو، سپید، سرخ» پیش از این در ۲ فصل روی آنتن تلویزیون رفته است و این روایت ۶ قسمتی، در قالب ویژه‌قسمت‌های مناسبتی و خارج از فصل‌های پیشین مجموعه تولید شده است.

این فصل مجموعه «سرو، سپید، سرخ» محصول سازمان اوج، سیما فیلم و ناجی هنر به تهیه‌کنندگی محمدرضا شفاه و محمدجواد موحد است و کارگردانی آن را علی ثقفی، راما قویدل، محمد علیزاده، سیدمحمدحسین حسینی، علی سراهنگ و جواد مزدآبادی برعهده دارند.

کد مطلب 6967738

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