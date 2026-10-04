پایان فیلمبرداری «آخرین دهلیز» با بازی محمدرضا داوودنژاد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مشاور رسانه‌ای پروژه، فیلمبرداری فیلم کوتاه «آخرین دهلیز» به کارگردانی مشترک میثم ترکمند و مبین رستگار و تهیه‌کنندگی توحید خانی به پایان رسید.

در این فیلم محمدرضا داوود نژاد ایفای نقش می‌کند.

نگارش این فیلمنامه توسط میثم ترکمند و هستی امیری صورت گرفته است.

این فیلم هم اینک برای حضور در جشنواره‌های داخلی و خارجی وارد مرحله تدوین شده است.

فیلم «آخرین دهلیز» سراغ یکی از موضوعات کمتر دیده شده، اما مهم در حوزه سلامت جامعه رفته است؛ ماجرایی که از یک تخلف شروع می‌شود، اما ... .

در «آخرین دهلیز» در کنار محمدرضا داوودنژاد، توحید خانی، دیبا نجفی، حسین جلالی، النا خانی و میثم جلالی ایفای نقش می‌کنند.

دیگر عوامل پروژه عبارتند از مجری طرح: مبین رستگار، مشاور پروژه: بهزاد مرادحاصل، برنامه‌ریز: وحید بیگ محمدی، مدیرفیلمبرداری: آرش غلامی، صدابردار: امید قربانی، منشی صحنه: هستی امیری، دستیارکارگردان: عطیه البرزی، مدیرتولید: سیدعلی حسینی، مدیرصحنه: هادی رحمانی، مدیرتدارکات: علی اصغر توکلی، طراح گریم: مهرنوش صحابی، طراح لباس: میترا اصفهانی، عکاس: رها سعیدی، جانشین تولید: مرتضی الوندی، دستیار صحنه: آرمین ضرغامی‌فر، دستیاران فیلمبردار: امیرحسین اسماعیلی، حسین کاظمی، ایلیا مددی، علی جوادی، دستیار تدارکات: خلیل سلطانی، سینه موبیل:محمود گودرزی، دستیار دوم‌ کارگردان: سارا مروج، مشاور رسانه‌ای: امیر خانزاده.

