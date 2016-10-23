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۲ آبان ۱۳۹۵، ۷:۵۸

رئیس ستاد راهیان نور استان:

اعزام ۹۱۷۳ دانش آموز کهگیلویه وبویراحمدی به مناطق عملیاتی جنوب

اعزام ۹۱۷۳ دانش آموز کهگیلویه وبویراحمدی به مناطق عملیاتی جنوب

یاسوج-رئیس ستاد راهیان نور استان کهگیلویه و بویراحمد گفت: ۹۱۷۳ نفر دانش آموز به مناطق عملیاتی جنوب اعزام می شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ احمد آسوده شامگاه شنبه در جمع خبرنگاران افزود: اعزام این دانش آموزان از ۲۲ مهر شروع شده و تا ۲۵  اسفند ماه ادامه دارد.

وی با بیان اینکه اعزام راهیان نور دانش آموزی باید از ۱۰ مهرماه صورت می گرفت، اظهار داشت: به علت برگزاری کنگره ملی شهدا در استان تاریخ اعزام به ۲۲ مهر تغییر پیدا کرد.

رئیس ستاد راهیان نور استان کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به اینکه اولین اعزام دانش آموزان در شهرستان کهگیلویه انجام شد، تصریح کرد: ۴۵۰ دانش آموز در قالب ۱۰ اتوبوس اعزام شدند.

آسوده با بیان اینکه مدیر هر مدرسه به عنوان مدیر هر کاروان انتخاب می شود، یادآور شد: در هر اتوبوس یک روحانی، ناظر ایمنی و یک روحانی حضور دارد.

وی با بیان اینکه در دفاع مقدس بیشترین قشر رزمنده ما را دانش آموزان تشکیل می دادند، تاکید کرد: استان ما ۴۴۲ شهید دانش آموز تقدیم انقلاب و اسلام کرده است.

معاون اجرایی سپاه فتح کهگیلویه و بویراحمد یادآور شد: بهترین فرصت برای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در بین نسل جوان اردوهای راهیان نور هستند.

کد مطلب 3802458

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