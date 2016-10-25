به گزارش خبرگزاری مهر، در پی توقیف برخی از دفاتر پخش سینمایی، سازمان سینمایی در بیانیه ای اعلام کرد مشکل این دفاتر حل شده است.

متن این بیانیه به شرح زیر است:

«پیرو مذاکره رییس سازمان سینمایی با حجت الاسلام والمسلمین منصوری بازپرس رسیدگی کننده به پرونده، با ابلاغ ویژه رییس قوه قضاییه، مشکل اکران فیلم های دفاتر تعلیق شده شامل فیلمیران، نورتابان و پویا فیلم مرتفع شده و ادامه فعالیت این دفاتر بلامانع است.

پیرو این توافق، فیلم های سینمایی «یتیم خانه ایران» ساخته ابوالقاسم طالبی، «متولد ۶۵ »ساخته مجید توکلی، «نفس» ساخته نرگس آبیار به موقع اکران خواهد شد.

از تاریخ انتشار این خبر تیزرهای تبلیغی فیلم های سینمایی که از شبکه GEM پخش شوند، شامل برخورد قانونی خواهد شد.

سازمان سینمایی ضمن سپاس از مسئولین قوه قضاییه برای برخورد مشفقانه و رأفت اسلامی، از تهیه کنندگان ،پخش کنندگان و سرمایه گذاران سینما می خواهد به موازین قانونی ابلاغ شده احترام بگذارند و نسبت به مسئولیت اجتماعی خود اهتمام ورزند.

بدیهی است سازمان سینمایی نسبت به تخلفات احتمالی حساس بوده و با آن برخورد لازم را خواهد کرد.»