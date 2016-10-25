لاوروف به تهران می آید/غرب مواضع دوگانه های در برابر تروریسم دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، سفیر ایران در روسیه از سفر آتی وزیر خارجه روسیه به تهران خبر داد.

«مهدی سنائی» سفیر ایران در روسیه امروز در مصاحبه با این خبرگزاری گفت: «سرگئی لاوروف» وزیر خارجه روسیه قرار است در سال ۲۰۱۶ به تهران سفر کند؛ اما این امر هنوز به صورت رسمی در دستور کار قرار نگرفته است.

سفیر ایران در روسیه ادامه داد: وزرای خارجه دو کشور رایزنی های منظم تلفنی با یکدیگر دارند و اخیراً در لوزان نیز با هم دیدار داشته اند. این امر به معنی تبادل نظر فعالانه دو کشور می باشد.

«مهدی سنائی» در ادامه خاطر نشان کرد: نشست کمیسیون مشترک دولت های متبوع دو کشور قراراست ۵ تا ۷ دسامبر در تهران برگزار شود. این نشست از اهمیت فراوانی در حوزه اقتصاد برخوردار است و من امیدوارم محرک جدیدی در عرصه روابط اقتصادی میان دو کشور به شمار آید.

وی تصریح کرد: تهران در ماه دسامبر نیز میزبان کمیسیونی پیرامون همکاری های کنسولی میان وزرای خارجه دو کشور است. لغو روادید برای سفر شهروندان دو کشور نیز در دیدار دیپلمات های روسیه و ایران در ماه دسامبر و در جریان مذاکرات مربوط به توسعه روابط کنسولی میان دو کشور مطرح خواهد شد.

این دیپلمات ایرانی در ادامه تصریح کرد: تروریسم مهمترین تهدید مشترک ایران و روسیه هم در فرضیه و هم در عمل است و به همین دلیل است که ما تأکید داریم که همه طرف ها باید به مبارزه با این پدیده شوم بپردازند. برخی کشورهای غربی به صورت فرضی تروریسم را به عنوان یک مشکل دانسته و لی در عمل برنامه های دیگری را در اولویت قرار می دهند؛ به همین دلیل است که این مشکل تا کنون حل نشده است.

سفیر ایران در روسیه به عملیات کنونی آزادسازی موصل در عراق نیز اشاره کرد و در این باره گفت: سخن از این عملیات تنها به عنوان تحولی بزرگ در راستای مبارزه با ترورسم مطلوب به شمار می آید و نمی توان از آن به عنوان ابزاری در کشمکش های ژئوپلتیکی یا بخشی از یک برنامه مانند رقابت های مربوط به انتخابات ریاست جمهوری آتی آمریکا بهره برد.