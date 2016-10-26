مرکز صنعتی و سرمایه گذاری ایران و چین در ارس راه اندازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، در دیدار مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس با گروه سرمایه گذاری تکنولوژی و علمی ایران و چین (جی جیان) که ظهر چهارشنبه صورت گرفت، زمینه های همکاری منطقه آزاد ارس و شرکت های چینی در زمینه هایی صنعتی، علمی و نمایشگاهی بررسی شد.

راه اندازی مرکز صنعتی و سرمایه گذاری ایران و چین در ارس، تاسیس نخستین بانک خارجی در ارس توسط چینی ها، فعالیت در حوزه صنایع پالایشگاهی و زیست محیطی و نیز سرمایه گذاری در مورد تولید غذای آماده (نودل) با توجه به ظرفیت های گردشگری موجود ارس از موارد مهمی بود که در این نشست مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

رکز صنعتی و سرمایه گذاری ایران و چین در ارس راه اندازی می شود

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس در این نشست با سرمایه گذاران چینی تاکید کرد: زمین ها و سالن های آماده برای فعالیت شرکت های چینی در ارس وجود دارد تا بخشی از این منطقه به یک مرکز صنعتی و سرمایه گذاری به نام مرکز سرمایه گذاری ایران و چین تبدیل شود.

محسن خادم عرب باغی عرب باغی ضمن اشاره به علاقمندی سازمان منطقه آزاد ارس به جذب سرمایه گذار خارجی، گفت: معافیت های مالیاتی، تخفیف در قیمت زمین و دیگر مشوق ها از جمله مزایایی است که در راستای جذب سرمایه گذاران خارجی در ارس ایجاد شده است.

وی تصریح کرد: ضمن فراهم سازی زمینه های همکاری شرکت های ایرانی با چینی آمادگی داریم تا از سرمایه گذاران داخلی برای همکاری با شرکت ها و سرمایه گذاران چینی دعوت کنیم.

عرب باغی در مورد مزیت های منطقه در مورد تاسیس پالایشگاه و فعالیت شرکت های دولتی نفتی چین، خاطر نشان کرد: در منطقه آزاد ارس می توانیم مواد اولیه نفتی را برای پالایشگاه ها به طور کامل تامین کنیم و از سرمایه گذاری ها در این حوزه استقبال می کنیم.

چین نخستین بانک خارجی ارس را دایر می کند

مدیر گروه سرمایه گذاری تکنولوژی و علمی ایران و چین (جی جیانگ) نیز در این دیدار گفت: شرکت های بزرگ چینی ارس را بهترین منطقه آزاد برای سرمایه گذاری می شناسند و این منطقه می تواند به مرکز دائمی نمایشگاهی کالاهای چینی تبدیل شود.

برودلین چن افزود: دولت چین از تاسیس مراکز نمایشگاهی و صنعتی مشترک چینی و ایرانی حمایت می کند و پیش از این نیز با هدف حضور در منطقه آزاد ارس بازدید و مطالعاتی داشته ایم و هدف اصلی این بازدید، عملیاتی کردن فرآیند سرمایه گذاری با دریافت جزئیات و اطلاعات بیشتر است.

وی در ادامه اظهار داشت: علاقمند به دریافت اطلاعاتی در خصوص پروژه های سرمایه گذاری اولویت دار در منطقه برای انجام اقدام لازم در این خصوص هستیم و نمایندگان شرکت هایی در زمینه ساختمان سازی، توسعه راه آهن و شرکت های صعنتی در این جلسه حضور دارند و این افراد نماینده یک شرکت نفتی بزرگ دولتی چینی و برای سرمایه گذاری آماده هستند.

مدیر گروه سرمایه گذاری تکنولوژی و علمی ایران و چین خاطرنشان کرد: شرکت نفتی دولتی چین در منطقه آزاد ارس دو پروژه پالایشگاهی با حجم سرمایه گذاری ۲۵۰ میلیون یورو را اجرایی می کند و علاوه بر این نیز برنامه هایی برای بازیافت زباله های کاغذی برای تولید کاغذ دیواری و چند طرح دیگر از جمله تولید خودروهای برقی و الکترونیکی نیز در برنامه کاری این هیئت قرار دارد.

وی همچنین تاکید کرد: با هماهنگی های صورت گرفته قصد داریم تا نخستین بانک خارجی را در منطقه آزاد ارس را برای تسهیل فعالیت های بانکی بین ایران و چین دایر کنیم.

گفتنی است هیئت سرمایه گذاری ایران و چین متشکل از هولدینگ شرکت های بزرگ چینی است که در زمینه های متفاوت فعالیت می کنند و سرمایه گذاری در حوزه های صنایع سنگین، امور زیرساختی و صنایع سبک در این بازدید مورد توجه قرار گرفته است.

منطقه آزاد ارس به دلیل ظرفیت های بالای سرمایه گذاری مورد توجه شرکت های سرمایه گذاری خارجی است و در طول ۲ سال گذشته بیش از ۸۵ هیئت خارجی از کشورهای مختلف از منطقه آزاد ارس بازدید کرده اند.