طرحهای چهارگانه آموزش پیشگیری آسیبهای اجتماعی اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، ولی حسینی عصر چهارشنبه در گردهمایی معاونین پرورشی و تربیت بدنی، کارشناس مسئولان، کارشناسان تربیت بدنی، سلامت و پیشگیری از آسیب های اجتماعی استان افزود: این طرح ها شامل طرح آموزش مهارت مراقبت از خود، طرح مهارت مقابله با رفتارهای پرخطر، طرح مدارس عاری از خطر و طرح مدارس مراقب در سه هزار و ۵۲۶ مدرسه و برای بیش از ۳۸۱ هزار دانش اموز استان اجرا می شود.

وی ادامه داد: بر اساس سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، تربیت اعتقادی، عبادی و اخلاقی، تربیت اجتماعی و سیاسی، تربیت زیستی و بدنی، تربیت زیباشناختی و هنری، تربیت اقتصادی و حرفه ای و تربیت علمی و فناورانه ساحت های شش گانه تربیت هستند که کلیه فعالیتهای این معاونت در مورد توجه قرار می گیرد.

حسینی، برنامه محوری (آینده نگری وآینده پژوهی)، مدرسه محوری (تمرکز زدایی وچابک سازی)، عدالت محوری (فراگیری و همگانی سازی)، اخلاق محوری (هویت سازی ایرانی اسلامی)، مشارکت محوری (هم افزایی وتعامل گرایی)، کیفیت محوری (مخاطب مداری و رضایت بخشی) و علم محوری (توسعه خواهی دانایی محورانه) را هفت رویکرد و سیاست اصلی معاونت تربیت بدنی و سلامت استان عنوان کرد.

معاون تربیت بدنی و سلامت آموزش و پرورش آذربایجان غربی با بیان اینکه تعدد آسیبهای اجتماعی در شرایط کنونی، بروز بودن و آمادگی بیش از پیش را می طلبد، اظهار داشت: در سال تحصیلی جاری دامنه اجرای برنامه های پیشگیری از آسیبهای اجتماعی تا ۴۰ درصد مدارس دولتی و ۱۰۰ درصد مدارس غیرانتفاعی و شاهد افزایش می یابد.

وی با اشاره به اینکه کلیه اقدمات ما باید در فضای مدرسه نمود داشته باشد، گفت: با همکاری هیئت ورزش دانش آموزی استان، امسال مسابقات هشت رشته ورزشی در قالب طرح «مدرسه قهرمان» و مسابقات سه رشته ورزشی در قالب کانونهای ورزش دانش آموزی برگزار می شود.

برگزاری ویژه برنامه های هفته پیشگیری از آسیبهای اجتماعی از ۲۲ تا ۲۸ آبان، اجرای پروژه همیاران پیشگیری در سال تحصیلی جاری، رویکرد افزایش سواد حرکتی دانش اموزان برای مقابله فقر حرکتی از دیگر موارد تاکید معاون تربیت بدنی و سلامت آموزش و پرروش استان بود.

در حاشیه گردهمایی معاونین پرورشی، تربیت بدنی، کارشناسان مسئول کارشناسان تربیتی بدنی و آسیب های اجتماعی به پاس تلاش ۳۰ ساله «رشید صفایی» معاون پرورشی و تربیت بدنی ناحیه ۲ ارومیه تجیل به عمل آمد.