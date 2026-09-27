به گزارش خبرنگار مهر، مهدی علی‌نژاد، دبیر کمیته ملی المپیک ایران که از نزدیک شاهد تاریخ‌سازی دختر وزنه‌برداری ایران بود، در این خصوص گفت: تبریک می‌گویم به همه مردم ایران، به‌خصوص ورزشکاران و به‌خصوص دختران ورزشکار. اتفاق‌های اولین‌بار برای بانوان در این بازی‌ها زیاد افتاده است و این اتفاق برای ریحانه کریمی هم افتاد. به او تبریک می‌گویم.

علی‌نژاد ادامه داد: من شنیدم که وزن ریحانه کریمی نسبت به سایر رقبایش کمتر بود، چون به‌تازگی تغییر وزن داده بود. واقعاً ریحانه کریمی غیرت به خرج داد. رقیب کره‌ای او که چهارم شد، حریف قدرتمندی بود و حتی در یک‌ضرب هم کریمی را گرفته بود. خدا را شکر می‌کنیم که دختر ایران این مدال را کسب کرد. به خانواده وزنه‌برداری و همه کسانی که گام‌های بلندی برداشتند تا امروز دختران ایران تاریخ‌سازی کنند، تبریک می‌گویم. امیدوارم مهسا بهشتی، دیگر دختر وزنه‌برداری ایران، هم بدرخشد و مدال خوشرنگی بگیرد.

او در پایان در خصوص حضور محمد جلود و گفتگو با او نیز اظهار کرد: ایشان گفتند که بهتر است ریحانه کریمی تغییر وزن ندهد و در ۶۹ کیلوگرم باقی بماند. نظر رئیس فدراسیون جهانی این است که کریمی اگر تغییر وزن ندهد، با توجه به اینکه در آن دسته وزنی فقط یک مدعی جدی از کره شمالی وجود دارد، ایران می‌تواند حتی به کسب مدال در المپیک هم فکر کند.