به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمود حافظی گفت: در پی وقوع چندین فقره سرقت سریالی منزل در شیراز، شناسایی و دستگیری سارقان در دستور کار مأموران اداره مبارزه با سرقت پلیس آگاهی قرار گرفت.
وی افزود: مأموران با انجام اقدامات پلیسی، فنی و تخصصی، چهار متهم این پرونده را در شیراز و یکی دیگر از استانهای کشور شناسایی کردند و پس از هماهنگی با مرجع قضایی، متهمان در عملیاتهای جداگانه دستگیر شدند.
رئیس پلیس آگاهی فارس ادامه داد: در تحقیقات انجامشده تاکنون ۲۱ فقره سرقت منزل توسط این باند حرفهای کشف شده و بنا بر اظهارات مالباختگان، ارزش اموال مسروقه بیش از ۲ هزار میلیارد ریال برآورد شده است.
کشف طلا، ارز و گوشیهای سرقتی
حافظی گفت: مقادیری اموال مسروقه شامل ساعت، وجه نقد به صورت ارز، طلا و گوشی تلفن همراه از اعضای این باند کشف و به مالباختگان تحویل شده است.
وی تصریح کرد: همچنین سه دستگاه خودروی سواری که سارقان با تغییر در اصالت پلاک آنها در سرقتها استفاده میکردند، توقیف شد.
رئیس پلیس آگاهی فارس خاطرنشان کرد: متهمان پس از تکمیل پرونده برای سیر مراحل قانونی تحویل مرجع قضایی شدند.
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