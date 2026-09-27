به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمود حافظی گفت: در پی وقوع چندین فقره سرقت سریالی منزل در شیراز، شناسایی و دستگیری سارقان در دستور کار مأموران اداره مبارزه با سرقت پلیس آگاهی قرار گرفت.

وی افزود: مأموران با انجام اقدامات پلیسی، فنی و تخصصی، چهار متهم این پرونده را در شیراز و یکی دیگر از استان‌های کشور شناسایی کردند و پس از هماهنگی با مرجع قضایی، متهمان در عملیات‌های جداگانه دستگیر شدند.

رئیس پلیس آگاهی فارس ادامه داد: در تحقیقات انجام‌شده تاکنون ۲۱ فقره سرقت منزل توسط این باند حرفه‌ای کشف شده و بنا بر اظهارات مالباختگان، ارزش اموال مسروقه بیش از ۲ هزار میلیارد ریال برآورد شده است.

کشف طلا، ارز و گوشی‌های سرقتی

حافظی گفت: مقادیری اموال مسروقه شامل ساعت، وجه نقد به صورت ارز، طلا و گوشی تلفن همراه از اعضای این باند کشف و به مالباختگان تحویل شده است.

وی تصریح کرد: همچنین سه دستگاه خودروی سواری که سارقان با تغییر در اصالت پلاک آنها در سرقت‌ها استفاده می‌کردند، توقیف شد.

رئیس پلیس آگاهی فارس خاطرنشان کرد: متهمان پس از تکمیل پرونده برای سیر مراحل قانونی تحویل مرجع قضایی شدند.