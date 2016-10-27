هشدارصندوق بین المللی پول به آل سعود/ریاضت اقتصادی ادامه یابد

به گزارش خبرگزاری مهر، کریستین لاگارد رییس صندوق بینالمللی پول اعلام کرد که عربستان باید باوجود افزایش قیمت نفت بازهم سیاست کنترل هزینهها را در این کشور برای بالا بردن میزان درآمدها و خروج از بحران اقتصادی ادامه دهد.
لاگارد در بیانیهای که در عربستان منتشر ساخت از گامهای عربستان سعودی برای کاهش اتکا به نفت و افزایش فرصتهای شغلی جدید استقبال کرد اما هشدار داد که این سیاستها در صورتی موفق خواهد بود که ادامه پیدا کند.
لاگارد در این بیانیه افزود: «تنظیم مالی و بودجهای در عربستان با کاهش مخارج و هزینهها و بالا بردن میزان درآمدها آغازشده است.» وی افزود: «این تلاشها باید در میانمدت و در طول زمانی که قیمت نفت بالا میرود نیز ادامه پیدا کند چراکه نفت هنوز هم بسیار پایینتر از قیمت استاندارد خود است. همچنین اقدامات برای بالا بردن درامد با برنامهریزی برای بالا بردن میزان مالیاتها و مالیات بر ارزشافزوده و کاهش هزینهها در دولت باید ادامه پیدا کند.»
پیشبینی صندوق بینالمللی پول این است که عربستان تا پایان سال جاری با کسری ۱۳ درصدی تولید ناخالص داخلی مواجه خواهد شد که این رقم در مقایسه با سال گذشته در شرایط بهتری قرار دارد. کسری تولید ناخالص داخلی عربستان در سال گذشته میلادی ۱۵.۹ درصد بود.
عربستان مدت زیادی است که با کسری بودجه و کاهش میزان درامدهای نفتی خود روبهرو بوده و اقدامات زیادی در جهت جبران این کسری بودجه انجام داده است. هزینههای بالای جنگ در یمن نیز بر میزان کسری بودجه این کشور افزوده است. اما سران سعودی تلاش کردهاند با بالا بردن میزان مالیاتها، بالا بردن قیمت صدور روادید برای حج و انتشار اوراق قرضه از میزان بدهیهای خود کم کنند. این در شرایطی است که بنا به گزارش نشریه نیوزویک، هماینک دهها هزار نفر از کارگران خارجی در عربستان با بحران گرسنگی و پرداخت نشدن دستمزدهایشان روبهرو هستند و سفارت کشورهای دیگر اقدام به توزیع مواد غذایی در بین کارگران گرسنه کشورهایی مانند پاکستان و هندوستان میکنند.
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