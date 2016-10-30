توانمندی عربستان در بحران سازی و قدرت ایران در مهار بحران هاست

حسن هانی‌زاده در گفتگو با خبرنگار مهر پیرامون اهمیت سفر «فدریکا موگرینی» مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به تهران و دیدار وی با مقامات کشورمان اظهار داشت: در واقع سفر خانم موگرینی به تهران و سپس به ریاض از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. دو موضوع مهمی که اتحادیه اروپا در طول شش سال گذشته هزینه‌های مالی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی سنگینی پرداخته است، مسئله یمن و سوریه است.

وی گفت: این دو مسئله اکنون به دغدغه کشورهای اروپایی تبدیل شده است به این دلیل که کشورهای غربی با دنباله‌روی کورکورانه سیاست‌های آمریکا در بحران‌های خاورمیانه مخصوصاً در یمن، سوریه و عراق به ایفای نقش تخریبی می‌پردازند و با سیاست‌های آمریکا تاکنون همراهی کرده‌اند.

کارشناس مسائل غرب آسیا با بیان اینکه اکنون که بحران‌های اجتماعی و اقتصادی ناشی از مهاجرت میلیون‌ها نفر از عراق، سوریه و یمن به کشورهای اروپایی گریبانگیر اتحادیه اروپا شده است، افزود: خروج انگلستان از اتحادیه اروپا هم ضربه سنگینی به این اتحادیه وارد ساخت و نهایتاً آنها به این نتیجه رسیدند که باید سیاست‌های جدیدی را در خاورمیانه خارج از فشارهای آمریکا تعریف کنند.

هانی‌زاده ادامه داد: با توجه به اینکه الان عربستان به عنوان بدنام‌ترین رژیم بعد از رژیم صهیونیستی محسوب می‌شود، کشورهای غربی دیگر بیش از این نمی‌توانند از سیاست‌های ریاض تحت فشار آمریکا جانبداری کنند؛ بخصوص در مسئله یمن.

وی تصریح کرد: وضعیت سوریه اکنون به نقطه انفجارآمیزی رسیده و ممکن است طولانی شدن بحران سوریه، نتایج سنگین‌تری را برای کشورهای اروپایی به همراه داشته باشد؛ به این دلیل که سوریه به لحاظ جغرافیایی به کشورهای اروپایی نزدیک‌تر از آمریکا است؛ لذا هر گونه تغییر و تحولی در بحران‌های خاورمیانه بخصوص در سوریه بر کشورهای اروپایی تأثیر می‌گذارد.

کارشناس مسائل غرب آسیا با بیان اینکه اتحادیه اروپا، خانم موگرینی را به ایران و عربستان فرستاده است تا از ظرفیت‌های ایران برای به سرانجام رساندن بحران‌های یمن و سوریه استفاده کرده و بتواند از طریق راه‌حل‌های سیاسی، این بحران‌ها را مهار کند، افزود: مسئله یمن به جایی رسیده که ملت یمن در حال حاضر در صدد انتقام‌گیری از عربستان است و نخستین اتفاقی که افتاد، حمله موشکی نیروهای مردمی یمن به فرودگاه جده بود که حادثه‌ای تکان‌دهنده هم برای عربستان و هم اتحادیه اروپا به حساب می‌آید.

هانی‌زاده تأکید کرد: این حمله یک پیام مهمی از سوی نیروهای مقاومت مردمی یمن به عربستان است که الان فصل مقابله جدی نیروهای یمن با عربستان آغاز شده و تمام منافع آمریکا و غرب در عربستان زیر برد موشک‌های بالستیکی مردم یمن قرار دارد.

وی خاطرنشان کرد: حضور خانم موگرینی با این سرعت در تهران و سپس در ریاض نشانه رویکرد جدید اتحادیه اروپا جهت حل مشکلات میان ایران و عربستان است که حل شدن آن مشکلات می‌تواند بر روی بحران‌های یمن و سوریه نیز تأثیر بگذارد.

کارشناس مسائل غرب آسیا با بیان اینکه ایران یکی از بازیگران مهم و تأثیرگذار در مسئله سوریه است و می‌تواند با کمک روسیه، عراق و لبنان، راهکاری برای حل بحران سوریه پیدا کند، افزود: عربستان نقشی کاملاً تخریبی به نیابت از رژیم صهیونیستی و آمریکا در منطقه دارد و تمام بحران‌های منطقه در لبنان، سوریه، یمن و عراق به خاطر نقش نیابتی و منفی عربستان در منطقه است.

هانی‌زاده ادامه داد: طبیعی است که اگر اتحادیه اروپا به عربستان فشار آورد و فاصله سیاست‌های اروپا با آمریکا افزایش پیدا کند، سعودی‌ها ناچار خواهند شد نقش تخریبی خود را در منطقه کاهش و یا کاملاً متوقف کنند و به سمت حل مشکلات خودشان با ایران متمایل شوند.

وی اظهار کرد: اگر عربستان از ادامه سیاست‌هایش در سوریه و یمن کوتاه بیاید، قطعاً جمهوری اسلامی ایران هیچ مشکلی با عربستان و دیگر کشورهای منطقه نخواهد داشت و تهران به حل بحران‌های سوریه و یمن کمک خواهد کرد تا به پایان برسند.

کارشناس مسائل غرب آسیا در پایان خاطرنشان کرد: ظرفیت ایران برای مهار بحران‌های منطقه بسیار بالا است در حالی که ظرفیت عربستان بسیار پایین است؛ به عبارت دیگر ظرفیت و توانمندی عربستان برای بحران‌سازی در منطقه به شدت بالاست و توانایی ایران در جهت حل و فصل مشکلات و مسائل منطقه‌ای بسیار بالاتر از هر کشور دیگری است.