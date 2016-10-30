صفر صالحی مدیر اجرایی نشر «بروج» در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به علاقه هنرمندان برای به تصویر کشیدن این کتاب، گفت: با انتشار کتاب «من زنده ام» تعدادی از سینماگران پیشنهاد دادند که این کتاب را به صورت فیلم سینمایی و یا سریال تلویزیونی جلوی دوربین ببرند. برخی معتقدند که این کتاب باید تبدیل به سریال شود و برخی دیگر می گویند اگر تبدیل به یک اثر سینمایی شود، جذابیت بیشتری دارد.

وی ادامه داد: در حال حاضر تعدادی از کارگردانان و فیلمنامه‌نویسان کشور در حال مطالعه کتاب «من زنده ام» هستند و با تعدادی از شخصیت های این کتاب صحبت کرده اند، اما تا امروز به نتیجه قطعی برای چگونگی نگارش فیلمنامه اقتباسی این کتاب نرسیده اند.

مدیر اجرایی نشر «بروج» تاکید کرد: هنوز مشخص نیست که چه کسی فیلمنامه را بنویسد و چه کسی بخواهد آن را کارگردانی کند. تعدادی از سینماگران برای نگارش فیلمنامه و ساخت آن اعلام آمادگی کرده اند و تا پایان سال جاری مشخص می شود که چه کسانی ساخت این پروژه را برعهده می گیرند.

صالحی در پایان گفت: «من زنده‌ام» کتابی نوشته معصومه آباد یکی از اسرای ایرانی در جنگ عراق علیه ایران است. معصومه آباد در سن ۱۷ سالگی به اسارت نیروهای بعثی درآمد و چهار سال در اسارت ماند.

معصومه آباد، راوی کتاب من زنده‌ام یکی از نیروهای جوان هلال احمر بوده که بعد از وقوع انقلاب اسلامی به عنوان نماینده فرماندار در هلال احمر در یکی از یتیم خانه‌های شهرش مشغول به کار می‌شود و در زمان آغاز حملات هوایی رژیم بعث به شهر آبادان مجبور به انتقال کودکان به شیراز شده و در راه برگشت و در همان روزهای ابتدایی جنگ به اسارت درمی‌آید.