امیر اخلاقی مدیر انجمن موسیقی استان کرمان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تازه ترین فعالیت های انجمن موسیقی استان اینگونه توضیح داد: با برنامه ریزی های که صورت گرفته قرار بر این است که روز هفتم بهمن ماه امسال کنسرتی با حضور تعدادی از هنرمندان کشور استونی در کرمان برگزار شود. در این کنسرت علاوه بر اجرای این گروه که با اجرای موسیقی فولکلور منطقه اروپای شرقی همراه خواهد بود، کیوان پهلوان پژوهشگر و از داوران نهمین جشنواره موسیقی نواحی ایران همراه با هنرمندان موسیقی استان کرمان برنامه دیگری را اجرا می کند.

وی ادامه داد: تمامی برنامه ریزی مربوط به برگزاری این کنسرت با اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمان صورت گرفته و اگر طبق برنامه پیش برویم کنسرت در روز هفتم بهمن ماه برای علاقه مندان به موسیقی اقوام ایران اجرا می شود.

اخلاقی گفت: یکی دیگر از فعالیت هایی که طی ماه های اخیر دنبال آن بودیم برگزاری کارگاه ها و مسترکلاس های تخصصی موسیقی به ویژه در حوزه نوازندگی بوده که به تبع آن بنا داریم کارگاه های تخصصی نوازندگی کمانچه و ویولنسل را در شهرهای مختلف استان با حضور هنرمندان عرصه موسیقی برگزار کنیم که امیدوارم با این کار بتوانیم به اهدافی که برای ارتقای سطح نوازندگی هنرمندان استان داریم، برسیم.

رییس انجمن موسیقی استان کرمان در پایان با اشاره به مشکلات پیش‌روی این انجمن در راستای فعالیت‌ها تصریح کرد: خوشبختانه طی ماه های گذشته اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمان و یک نهاد صنعتی انصافا حمایت های خوبی از ما داشته اند که لازم است از دوستان تشکر داشته باشم. اما ماجرای لغو کنسرت ها و مسائلی از این دست که در این مدت بارها و بارها درباره آن نظرات متنوعی داده شده همچنان مهم ترین مشکلی است که با آن روبه رو هستیم و امیدوارم در این مدت با درایت و تعاملی که می تواند میان دستگاه های اجرای استان ها انجام بگیرد شاهد فعالیت های ثمربخشی در زمینه موسیقی باشیم.

تمرکز بر امور راهبردی و زیر بنایی، ارائه کمک های کارشناسی و تخصصی به موزیسین های منطقه، ایفای نقش فعال در رخدادهای فرهنگی استان، برگزاری دوره های تخصصی برای افزایش سطح هنر و دانش هنرآموزان و ... از جمله اهدافی است که انجمن موسیقی کرمان در اولویت های کاری خود قرار داده است.