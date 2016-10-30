مدل برجام الگویی کاملاً شکست خورده در شرایط کنونی است

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار غلامرضا جلالی رئیس سازمان پدافند غیر عامل کشور در برنامه نگاه یک شبکه یک سیما اظهار داشت: پیش از انقلاب سازمانی با هدف دفاع غیر نظامی، غیر عامل و مدیریت بحران با نام سازمان دفاع غیر نظامی وجود داشت که بعد از انقلاب منحل شد و بخشی از وظایف آن بر عهده بسیج نهاده شد و برای پشتیبانی از این وظایف معاونت امور و پشتیبانی جبهه وجنگ تشکیل شد.

وی افزود: از آنجا که ایران از طیف تهدیدات غیر نظامی بهره مندی بالایی دارد و در زمینه سایبری به صورت مستقل و دارای منابع انسانی علمی کافی و خبرگی نظامی و تجارب بالایی است در تراز با دیگر کشورها یونیک و منحصر به فرد است.

جلالی گفت: در ملاقات با معاون سازمان ملل به من گفته شد که یافته های ایران از نظر فضای سایبری دستاوردی بزرگی برای بهره‌مندی دیگر کشورها به شمار می‌رود.

رئیس سازمان پدافند غیر عامل افزود: از آنجا که ایران بر خلاف کشورهای پیشرفته‌ای همچون آلمان و هلند از تهدیدات زیادی برخوردار است تلاش دارد تا در جنگ های سایبری به خنثی سازی و مقابله با حملات اقدام کند.

وی به افزایش پایداری و بازدارندگی حملات سایبری کشورهای غربی که از جمله بندهای سیاست های کلی ابلاغ شده در سال ۸۹ است به عنوان محور پدافند غیر عامل اشاره کرد و گفت: تلاش داریم تا گذاره‌های اجرایی سیاست های کلی رهبری را در دستور کار قرار دهیم که البته برخی از این سیاستها نیازمند تدوین های جدیدی است.

جلالی افزود: در برنامه ششم توسعه که برگرفته از سیاست های کلی ابلاغی رهبری است پیشنهاداتی در قالب برنامه به مجلس ارائه کردیم که متاسفانه هیچ کدام از اهداف ما در لایحه دولت ذکر و پرداخته نشده است و وظیفه تکمیل این برنامه ها در شانه مجلس نهاده شد و در حال حاضر در کمیسیون تلفیق در حال نهایی شدن است.

رئیس سازمان پدافند غیر عامل درباره تهدیدهای نظامی غربی ها هم گفت: اقدامات نظامی این روزها هزینه بالایی دارد و از آنجا که برای بسیاری از کشورها از حیث اقتصادی پرداختن به حملات نظامی میسر نیست اقدام به جنگ های سایبری و غیر نظامی می کنند و ما برآنیم تا زیرساخت های پدافندی مان را غیر نفوذ کنیم و به این منظور آنچه در بخش موشکی در مانورهایمان نشان می دهیم حرکتی است در راستای فهماندن آنچه که داریم.

وی همچنین به توانمندی های غیر نظامی در بخش زمینی، دریایی اشاره کرد و افزود: برای غربی ها گذر از این سپرهای تدافعی هزینه های بسیاری دارد.

جلالی در راستای توسعه پدافند غیر عامل در کشورمان به اقدامات انجام شده در فردو و یو سی اف اصفهان اشاره کرد و گفت: از آنجا که دشمن توانایی ورود و تسلط بر برنامه های ما را نداشت اقدام به مذاکره با ما کرد. تولید و انباشت قدرت دفاعی ما چنین شرایطی را برای دشمن ایجاد کرده است.

وی گفت: از آنجا که دیگر کشورها روز به روز در حال به روز کردن خود در زمینه جنگ های سایبری هستند ما باید با انجام مانورهای گوناگون خود را به دیگر کشور ها ثابت کنیم.

جلالی افزود: بازدارندگی مفهمومی ذهنی است که باید در افکار دشمن ایجاد شود و ما باید آنقدر انباشت قدرت داشته باشیم که دشمن از ما بترسد.

رئیس سازمان پدافند غیر عامل تصریح کرد: در ارتباط با مذاکره با آمریکایی ها از اول تا کنون آمریکایی ها را تجربه کرده ایم و برای مثال به تعهدات بی اساس آنها دربرجام اشاره کرد که مقام معظم رهبری هم به بی ثباتی تعهدات آنها اشاره کرده بود.

وی رابطه اقتصادی ایران و آمریکا را نه یک رقابت که تخاصم بیان کرد و گفت: جنگ اقتصادی یعنی حمله اقتصادی به زیر ساخت های اقتصادی ایران بدون ابزار نظامی و این کاری است که آمریکایی ها با نام تهدید به منظور انهدام ما انجام می دهند.

جلالی مدل برجام را الگویی کاملا شکست خورده در شرایط فعلی معرفی کرد و افزود: اگر مبنای مذاکرات این باشد که ما منافعمان را بدهیم و امتیاز بگیریم و غربی ها به تعهداتشان عمل نکنند این اصلا خوشایند نیست.

رئیس سازمان پدافند غیر عامل گفت: رویکرد دستگاه های اجرایی ما این است که اقتصاد مقاومتی همواره در دستور کار قرار بگیرد.

جلالی ادامه داد: بر اساس قانون اساسی تعیین صلح و جنگ بر عهده رهبری است و ایشان فرمودند ما در جنگ تمام عیار اقتصادی هستیم و همه دستگاه های اجرایی مکلف به مقاومت هستند.

وی به مبارزه منفی گاندی مقابل اقتصاد مهاجم انگلیس اشاره کرد و افزود: گاندی با تاکید بر تولید داخل کشورش کرباس هندی را به فاستونی انگلیسی ترجیح داد در این راستا امام خمینی (ره) فرمودند اقدامات سلبی بر همگان واجب است.

جلالی گفت: در حوزه پول آمریکایی ها دلار را محور تجارت جهانی نامیدند، در سیاست های کلی داریم که باید ارزهای دیگری جایگزین دلار شود ولی بانک مرکزی پشت خاکریزهای دلار خوابیده است.

رئیس سازمان پدافند غیر عامل افزود: توافقاتی در مورد تجارت با برخی کشورها آن هم با ارزهایی به غیر از دلار انجام شده اما اجرایی نشده است.

وی بر مصرف کالای تولید داخل تاکید کرد و گفت: اگر این طور نشود مشکلاتی از قبیل بیکاری و تعطیلی کارگاه ها حاصل می شود بدون شک فاصله بین کرباس هندی و فاستونی انگلیسی در زمان گاندی، درمورد کالاهای ما و غربی ها وجود ندارد.

جلالی افزود: نقطه برتری چینی ها در تجارت جهانی قناعت کارگرانشان است، چینی‌ها سطح سواد را بالا برده اند و توقعات را پایین، آمریکایی ها قصد دارند سطح توقع را در چین بالا ببرند و الگوی مصرف خودشان را جایگزین کنند.

رئیس سازمان پدافند غیر عامل گفت: سیستم اسکادا مرز بین فیزیک و فضای سایبری است.

جلالی ادامه داد: سیستم اسکادا همه حوزه های پرخطر ما را از قبیل آب، گاز، برق و انرژی هسته ای را مدیریت می کند و موجب جلوگیری از تخریب زیر ساخت های این مراکز می شود.

وی افزود: اگر این سیستم در حوزه هسته ای درست کار نکند و حمله سایبری شکل بگیرد کشور دچار آلودگی هسته ای می شود.

رئیس سازمان پدافند غیر عامل گفت: با یک ویروس سایبری میشود یک سیستم هسته ای را از پایه ویران کرد و حقیقت این است که ما به محصولات خارجی اعتبار نمی دهیم زیرا آمریکایی ها در نشریه نیویورک تایمز نوشته اند دو ویروس کد گذاری شده در برنامه نیتروزئوس تعبیه شده که از استاکسنت هم قوی تر است و اگر مذاکرات هسته ای ۱+۵ به جایی نرسد آن را فعال خواهیم کرد.

جلالی افزود: ما سعی کرده ایم تا حوزه‌های حیاتی‌مان را از استفاده نرم افزارهای خارجی بر حذر داریم و به این منظور سامانه هایمان را بر اساس اهمیت اطلاعات دسته بندی کرده ایم و از شرکت های دانش بنیان داخلی خواسته ایم تا در ساخت محصولات ضد بدافزار و روترها یاری مان کنند.

وی گفت: تاکنون موفق به ساخت سیستم اسکادای بومی شده ایم که موفق به اخذ پروانه های بین المللی هم شده است و در حال حاضر شرکت مپنا از این محصول بهره می‌جوید.

رئیس سازمان پدافند غیر عامل افزود: هستند نهادهایی که اخطارهای ما جدی نمی‌گیرند و از محصولات خارجی استفاده می کنند البته با انها برخورد قضایی خواهد شد.

جلالی گفت: اقتصاد ما تحت نفوذ فضای سایبری است و متشکل از صفر و یک، پس نمی توان از خدمات و قوانین خارجی در این حوزه بهره‌مند شد.

وی به اقدامات برخی دشمنان در حوزه خلیج فارس اشاره کرد و افزود: عربستان سعودی سرمایه‌گذاری های زیادی در بخش سایبری و فضای مجازی اجتماعی کرده است که می تواند برای کشورمان تهدید محسوب شود.

رئیس سازمان پدافند غیر عامل به فعالیت های مشکوکی در حوزه فضای شبکه های اجتماعی اشاره کرد و گفت: اخیرا سازماندهی هایی با مسئولیت فراخوان‌های خاص در کشور مشاهده شده که در صورت اطمینان با آنها برخورد خواهد شد.

جلالی به آنالایزهای انجام شده بر روی گوشی‌های هوشمند اشاره کرد و افزود: تاکنون ۱۸ آسیب فنی که ۱۲ تای آن مربوط به شبکه می شود یافت شده که آسیب هایی همچون مکان یابی، دسترسی به اطلاعات شخصی همچون شماره تلفن، عکس و فیلم های شخصی، شنود صدا و تصویر و غیره را شامل می‌شود.

وی گفت: گوشی های هوشمند یک ابر کامپیوتر کوچک هستند که به آنها توجه زیادی نمی شود.

رئیس سازمان پدافند غیر عامل به اقدامات سیامک نمازی به عنوان یک هکر اشاره کرد و افزود: او با بهره گیری از داده‌های اطلاعاتی برعلیه تحلیل های انتخاباتی ما اقدامات مخربی را مرتکب شده که به این منظور مصوب شده تا برخی از مسئولین و مدیران جایز به استفاده از گوشی های هوشمند نباشند.

سردار جلالی گفت: دولت باید برای برخی از کمپانی ها همچون اپل و سامسونگ شرایطی بگذارد که سرورهای اطلاعاتی شان را در ایران بنا کنند حتی تصمیمی هم اتخاذ شده تا گوشی های امن تهیه شود تا این بیگ دیتاها از دست نرود.

وی افزود: به لحاظ فنی اگر رمز گذاری های امنیتی انجام نشود احتمال هرگونه سوءاستفاده از اطلاعات حتی در کارت های اعتباری بانکی خواهد بود.

رئیس سازمان پدافند غیر عامل در حوزه زیست محیطی در مورد محصولات تراریخته گفت: وظیفه و شناسایی تهدیدات و اعمال هشدارهای لازم به مردم است.

جلالی افزود: مردم به دنبال کالاهای ارزان اند اما (مثل برنج) اما نمی دانند که در حوزه ژنتیک برخی از ژنوم های این محصول دست کاری می شود که حاصل آن بیش از خاصیت اش ضرر دارد.

وی گفت: بهتر است از دوره گارانتی این محصولات اطمینان حاصل شود البته برای این اطمینان هم آزمایشگاه هایی نیاز است.

رئیس سازمان پدافند غیر عامل ادامه داد: تراریختگی یک علم است و بهتر است با توسعه حوزه R&D از این علم آگاه شویم و مضرات آن شناسایی کنیم.

جلالی افزود: بیوتروریسم و اخبار آن مربوط به وزارت اطلاعات است وباید از آن طریق دنبال شود البته بخشی از آن پزشکی است و باید پزشکان پاسخ دهند اما درباره دو موردی که گزارش شده در مرحله کارشناسی هستند و ادله کافی برای این موضوع وجود دارد که حمله ای از این نوع انجام نشده است.

رئیس سازمان پدافند غیر عامل با بیان اینکه تجهیزات لازم برای رسیدگی به امور بیوترورسیم دراخیار این سازمان وجود ندارد، گفت: وسع فعلی کشور همین است و ما درک می کنیم.

وی همچنین مگس های زیتون را هم یک حمله بیولوژیک عنوان کرد و افزود: عامل این حمله زیتون های وارداتی از عراق بوده که موجب آلودگی زیتون های رودبار هم شده است.

جلالی همچنین نبود وحدت رویه میان ارگان های شهرداری و استانداری را به عنوان تهدیدی جدی درساختار اداری کشور بیان کرد.