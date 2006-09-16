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۲۵ شهریور ۱۳۸۵، ۱۴:۵۵

در شبهاي ماه مبارك رمضان ؛

شبهاي شعر " روح و ريحان " در نمايشگاه قرآن كريم برگزار مي شود

شبهاي شعر " روح و ريحان " در نمايشگاه قرآن كريم برگزار مي شود

دوازده شب شعر " روح و ريحان " با موضوع معنوي قرآن كريم و با هدف ارائه آثار شعري با درونمايه قرآني و معنوي از سوي شاعران معاصر ، در نمايشگاه بين المللي قرآن كريم برگزار خواهد شد .




سيد ضياء الدين شفيعي - شاعر و نويسنده معاصر و دبير شبهاي شعر " روح و ريحان " در گفتگو با خبرنگار فرهنگ و ادب مهر ، با بيان اين مطلب افزود : شعر معاصر در كنار ساير موضوعات و مضامين معنوي و اعتقادي ، نگاهي ويژه به قرآن كريم داشته است ، اما اين آثار كمتر در جايي شنيده و يا منتشر شده اند .

اين شاعر معاصر يادآور شد : مجموعه برنامه هايي ادبي و فرهنگي با همكاري مركز توسعه و ترويج فعاليت هاي قرآني تدارك ديده شده است كه برپايي شبهاي شعر " روح و ريحان  " با حضور شاعران مطرح و معاصر يكي از اين برنامه هاست .

اين شب شعرها در ايام زوج ماه مبارك رمضان و طي دوازده شب پي در پي در غرفه ماه نوشت برگزار مي شود و در هر شب ، هفت چهره ادبي به قرائت آثار خود در جمع مردم روزه دار و بازديدكننده از نمايشگاه قرآن كريم خواهند پرداخت .  
کد مطلب 381010

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