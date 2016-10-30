محسن طیرانی در گفتگو با خبرنگار مهر، ادعای فعالان حیات وحش در خصوص سرگردانی توله ببر بنگال در خیابانهای مشهد را که به باغ وحش وکیل آباد مشهد نسبت دادهاند، تکذیب کرده و اظهار کرد: در خصوص این که فیلم در چه زمانی و در چه مکانی ضبط شده است بحث در میان است.
وی افزود: اخیرا برخی از مردم به نگهداری از حیات وحش علاقه مند شدهاند و حیوانات برای نگهداری در ویلاها و باغهای شخصی خود از مرزها به صورت قاچاق وارد کشور میکنند که به دلیل نداشتن شرایط نگهداری مناسب این حیوانات فرار کرده و به گونهای که شاهدش بودیم در سطح شهر ها ظاهر میشوند.
مدیر باغ وحش مشهد اضافه کرد: این قبیل اتفاقات به محض وقوع، تمام نگاهها را به سمت باغوحش معطوف میکند در صورتی که باغ وحش خود را مسئول حفظ و حراست از زندگی این حیوانات میداند و هرگز حاضر به این نمیشود که در قبال دریافت مبلغی پول این حیوانات را در اختیار افراد غیر مسئول و غیر متخصص بگذارد.
وی گفت: در صورت صحت داشتن این خبر و تصاویر بسیار تمایل داریم که با همکاری همشهریان بتوان این قلاده ببر را گرفته تا برای حفظ و نگهداری اصولی و صحیح به باغ وحش منتقل کنیم.
نظر شما