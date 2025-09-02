ببر ۷ ساله در بابلسر صاحب توله شد

به گزارش خبرگزاری مهر، شاهپور راشاد اظهار کرد: یک قلاده ببر هفت ساله در باغ وحش بابلسر یک بچه ببر ماده به دنیا آورد؛ این بچه ببر در سلامت کامل است و از شیر مادر تغذیه میکند.
مالک باغ وحش بابلسر بیان کرد: ببر مادر هفت ساله به همراه یک توله خود در این باغ وحش قرنطینه هستند چون اگر فردی به آنها نزدیک شود ببر بچههای خود را میکشد.
راشاد افزود: تحت هیچ شرایطی نباید به تولههای شیر، پلنگ و ببر نزدیک شد چون آنها احساس میکنند دشمن آنها را تهدید کرده و به سرعت بچههای خود را میکشند.
مالک باغ وحش بابلسر با بیان اینکه این ببر مادر او را میشناسد، گفت: فقط در حدی که به این ببر مادر غذا بدهد به آنها نزدیک میشود و هیچ فرد دیگری نباید نزدیک این تولهها شود.
راشاد تصریح کرد: تغذیه مناسب به همراه نگهداریهای مطلوبی که در این باغ وحش از حیوانات صورت میگیرد هر ساله شیرها و ببرهای موجود در این مجموعه زادآوری خوبی دارند.
