تفاهم نامه دانشکده شهید باهنر وبسیج علمی پژوهشی فارس منعقد شد

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس دانشکده فنی و حرفه ای شهید باهنر شیراز گفت: کارگروه تخصصی صنعت و کارآفرینی با همکاری معاون علمی پژوهشی سپاه فجر و سازمان بسیج علمی پژوهشی و فناوری استان فارس در دانشکده فنی و حرفه ای شهید باهنر شیراز راه اندازی می شود.

محمدمهدی علویان مهر گفت: این تفاهم نامه در پنج ماده و با موضوع همکاری در شناسایی، جذب و حمایت از طرح و ایده های دانشجویی و اساتید و همچنین توانمند سازی استعدادهای برتر و راه اندازی کارگروه تخصصی صنعت و کارآفرینی منعقد شد.

وی بیان کرد: حمایت های مادی از طرح های نوآورانه مخترعین و مبتکرین معرفی شده توسط دانشگاه ، اعلام اولویت های پژوهشی غیر امنیتی سپاه و بسیج ، مشارکت و همکاری در برگزاری نشست ها همایش ها و جشنواره های علمی – صنعتی ، همکاری علمی و فنی با حوزه معاونت پژوهشی در مسیر ساخت نمونه اولیه و صنعتی ایده های خلاقانه نخبگان و استعدادهای برتر و نیز تجاری سازی آنها از تعهدات سازمان بسیج علمی پژوهشی و فناوری استان فارس در این تفاهم نامه می باشد.

همچنین معرفی نخبگان و استعداد های برتر دانشجویان جهت حمایت و اساتید جهت داوری مقالات فصلنامه علمی سپاه فجر وانجام رویدادهایی که منجر به شناسایی گروه های نخبگانی گردد از تعهدات این دانشکده است.