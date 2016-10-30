  1. استانها
  2. فارس
۹ آبان ۱۳۹۵، ۱۵:۲۵

تفاهم نامه دانشکده شهید باهنر وبسیج علمی پژوهشی فارس منعقد شد

تفاهم نامه دانشکده شهید باهنر وبسیج علمی پژوهشی فارس منعقد شد

شیراز- تفاهم نامه دانشکده فنی و حرفه ای شهید باهنر شیراز و سازمان بسیج علمی پژوهشی و فناوری فارس منعقد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس دانشکده فنی و حرفه ای شهید باهنر شیراز گفت: کارگروه تخصصی صنعت و کارآفرینی با همکاری معاون علمی پژوهشی سپاه فجر و سازمان بسیج علمی پژوهشی و فناوری استان فارس در دانشکده فنی و حرفه ای شهید باهنر شیراز راه اندازی می شود.

محمدمهدی علویان مهر گفت: این تفاهم نامه در پنج ماده و با موضوع همکاری در شناسایی، جذب و حمایت از طرح و ایده های دانشجویی و اساتید  و همچنین  توانمند سازی استعدادهای برتر و راه اندازی کارگروه تخصصی صنعت و کارآفرینی منعقد شد.

وی بیان کرد:  حمایت های مادی از طرح های نوآورانه مخترعین و مبتکرین معرفی شده توسط دانشگاه  ، اعلام اولویت های پژوهشی غیر امنیتی سپاه و بسیج  ، مشارکت و همکاری در برگزاری نشست ها همایش ها و جشنواره های علمی – صنعتی  ، همکاری علمی و فنی با حوزه معاونت پژوهشی در مسیر ساخت نمونه اولیه و صنعتی ایده های خلاقانه نخبگان و استعدادهای برتر و نیز تجاری سازی آنها از تعهدات سازمان بسیج علمی پژوهشی و فناوری استان فارس در این تفاهم نامه می باشد.

همچنین معرفی نخبگان و استعداد های برتر دانشجویان جهت حمایت  و اساتید جهت داوری  مقالات فصلنامه علمی سپاه فجر وانجام رویدادهایی که منجر به شناسایی گروه های نخبگانی گردد از تعهدات این دانشکده  است.

کد مطلب 3810333

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها