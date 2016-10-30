یک گروه تروریستی در عربستان متلاشی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العربیه، وزارت کشور عربستان از کشف و متلاشی شدن یک گروه تروریستی وابسته به تکفیری های داعش خبر داد.

بر اساس این گزارش، وزارت کشور عربستان اعلام کرد که یک گروه تروریستی متشکل از ۴ نفر در استان شقراء توسط نظامیان سعودی متلاشی شد؛ این گروه تروریستی قصد داشت با انجام عملیاتی، نیروهای امنیتی عربستان را هدف قرار دهد.

همچنین یکی از اهداف این گروه تروریستی بمبگذاری در ورزشگاه الجوهره واقع در جده برای بازی عربستان و امارات بود که پیش از شروع بازی خنثی شد.

عناصر این گروه تروریستی را ۲ فرد پاکستانی، یک فرد سوری و یک فرد سودانی تشکیل می دهند.

گفتنی است، رژیم سعودی خود یکی از حامیان و عوامل اصلی ایجاد و گسترش گروه های تروریستی در منطقه به ویژه سوریه و عراق است.