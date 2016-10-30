کنگره ملی یمن: طرح ولدالشیخ دربردارنده دیدگاه های یک طرف است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العهد، کنگره ملی یمن در بیانیه ای به طرح «اسماعیل ولدالشیخ» نماینده ویژه سازمان ملل در امور یمن برای حل بحران یمن واکنش نشان داد.

بر اساس این گزارش، در بیانیه کنگره ملی یمن تاکید شده است: پیشنهادها و ایده های مطرح شده از سوی ولدالشیخ با همه جزئیات و ترتیب های زمانی اش، فقط دربردارنده دیدگاه یکی از طرفین است.

در ادامه این بیانیه تصریح شده است: طرح ولدالشیخ ابعاد اساسی و اصلی برای حل بحران یمن به ویژه توقف کامل جنگ و همچنین رفع محاصره از یمن را در برندارد اما اقدام مثبتی است که باید مورد بحث قرار گیرد.

گفتنی است، منابع وابسته به سازمان ملل اخیرا در خصوص طرح ولدالشیخ برای حل بحران یمن تصریح کردند که طبق این طرح دولت وحدت ملی با حضور حامیان منصور هادی رئیس جمهور فراری یمن و حامیان انصارالله یمن تشکیل می شود.