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۱۶ آبان ۱۳۹۵، ۱۸:۲۸

علی عبدالله صالح:

توقف تجاوز سعودی ها به یمن باید به طرح ولدالشیخ افزوده گردد

توقف تجاوز سعودی ها به یمن باید به طرح ولدالشیخ افزوده گردد

رئیس جمهور پیشین یمن تاکید کرد که طرح اسماعیل ولدالشیخ مبنای خوبی برای مذاکرات محسوب می شود اما باید جوانب مرتبط با توقف تجاوز و اقدامات نظامی سعودی ها به آن افزوده گردد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، رئیس جمهور پیشین یمن طرح نماینده ویژه سازمان ملل در امور این کشور برای برقراری صلح را پذیرفت.

بر اساس این گزارش، «علی عبدالله صالح» رئیس جمهور پیشین یمن در سخنانی گفت: طرح اسماعیل ولدالشیخ نماینده سازمان ملل در امور یمن که مورد تایید جان کری وزیر خارجه آمریکا و کشورهای حوزه خلیج فارس است، مبنای خوبی برای مذاکرات محسوب می شود.

وی در ادامه سخنان خود در این زمینه تصریح کرد: باید جوانب مرتبط با توقف تجاوز و اقدامات نظامی سعودی ها و حمایت از مزدوران و گروه های تروریستی در نقاط مختلف یمن نیز به طرح ولدالشیخ افزوده شود. کشورهای بزرگ نیز باید به سعودی ها فشار آورند تا از مداخله در امور داخلی یمن و تلاش برای تسلط بر مردم ما دست بردارد.

رئیس جمهور سابق یمن در همین راستا تاکید کرد: همچنین باید مسئولیت جبران خسارات های ناشی از جنگ علیه یمن و مردم و بازسازی کشور نیز مشخص گردد. نیروهای یمنی بیش از هر زمان دیگری قدرتمند هستند و به مقابله با تجاوزات ادامه می دهند.

روز شنبه نیز هزاران نفر از مردم یمن با برگزاری تظاهراتی گسترده در صنعا طرح نماینده ویژه سازمان ملل در امور یمن برای برقراری صلح در این کشور را محکوم کردند.

گفتنی است، منابع وابسته به سازمان ملل اخیرا در خصوص طرح ولدالشیخ برای حل بحران یمن تصریح کردند که طبق این طرح دولت وحدت ملی با حضور حامیان منصور هادی رئیس جمهور فراری یمن و حامیان انصارالله یمن تشکیل می شود.

کد مطلب 3817121

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