جلسه هیئت علمی همایش مدیریت رسانه برگزار شد/دعوت از ۶مهمان خارجی

به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه هیئت علمی سومین همایش بین المللی مدیریت رسانه با حضور جمعی از اساتید و صاحب نظران این حوزه در فرهنگسرای رسانه برگزار شد.

در این نشست اساتید برجسته رشته مدیریت، ارتباطات و جامعه شناسی در موضوعاتی از جمله مختصات جهان رسانه ای، ارتباط بین جوامع رسانه ای، اهمیت مدیریت دانش و نقش شرکت های دانش بنیان در این عرصه، رقابت پذیری مثبت رسانه ها، آسیب شناسی مدیریت رسانه و مدیریت اثربخش رسانه به تبادل نظر پرداختند.

در ابتدا محمود اسعدی رئیس این همایش با اشاره به تشکیل جلسه شورای سیاستگذاری که با حضور علی اکبر فرهنگی و حسین انتظامی تشکیل شده بود، گفت: در سومین همایش بین المللی مدیریت رسانه از ۶ مهمان خارجی از کشورهای ایتالیا، روسیه، تونس،عراق ، هند و آذربایجان جهت استفاده بهینه و مشارکت در گفت و گوها دعوت شده است.

در ادامه حسینی دانا استاد رشته مدیریت رسانه، با اشاره به برگزاری نخستین و دومین همایش گفت: خوشبختانه دو همایش قبلی جایگاهی بین علاقمندان به این حوزه پیدا کرده و باعث شده سایت همایش شناسایی و دانشجویان این رشته به این سمت گرایش پیدا کنند و در این فصل آماده برای ارائه تولیدات خود باشند.

وی با پیشنهادی در خصوص حمایت از رسانه های مکتوب سخنان خود را پایان داد.

ابطحی استاد رشته مدیریت و رئیس سابق دانشکده مدیریت دانشگاه علامه طباطبایی، هم در این برنامه پیرو بحث نشست به اهمیت مدیریت دانش به عنوان سرمایه گذاری کلان پرداخت و اشاره کرد: مدیریت دانش در پی آن است تا با بهره برداری از دانش رسانه ای کارشناسان به منظور دستیابی به مزیت ها در این عرصه ؛ بازگشت فراینده سرمایه، جذب مخاطب و ایجاد نوآوری و خلاقیت به تولیدات بهتر و با کیفت بالاتر دست یابد. و برای رسیدن به نتیجه مطلوب باید از دانش مدیریت در همه عرصه ها اعم از نظارت، پخش، نظرسنجی و سیاست و... استفاده کرد.

وی با ارائه چارتی از این موضوع گفت: مشکل اصلی ما این است که فارغ التحصیلان ما غرق در اطلاعات و تشنه دانش هستند و مدیریت دانش در پی این است که راهی فراهم سازد تااین اطلاعات کاربردی شده و تبدیل به دانش شود.

باقر ساروخانی استاد حوزه جامعه شناسی ارتباطات و عضو شورای سیاستگذاری این دوره همایش مدیریت رسانه گفت: مدعوین همایش می توانند اطلاعات ارزشمندی در نشست ها در اختیار دانشجویان قرار دهند و ضمن استفاده از آنان در همایش باید مصاحبه های اختصاصی نیز با آنها انجام شود.

این استاد ارتباطات ضمن اشاره به محورهای همایش از جمله اقتصاد و رسانه، حقوق و رسانه و تاریخ شفاهی رسانه، چندین موضوع دیگر از جمله رقابت پذیری مثبت رسانه، اعتیاد رسانه ای، مخاطب شناسی، فرهنگ و رسانه و سیاست و رسانه را پیشنهاد داد و در ادامه درباره اهمیت بلوغ اجتماعی مخاطب و نقش نظام مدیریت رسانه به بیان سخنانی پرداخت.

صدیقه ببران نویسنده کتاب مدیریت رسانه نیز پیرو سخنان ساروخانی گفت: باید از تجربیات کسانی که در حوزه مدیریت رسانه و مدیریت کلان ایفای نقش کرده اند استفاده کرد و نگاه مدعوین خارجی همایش را نیز درخصوص این موضوع جویا شد. وی با پیشنهاد دعوت از مدیر مسئولان در این همایش، به اهمیت آن در روشنگری بنگاه مطبوعاتی در مدیریت اثربخش رسانه ها اشاره کرد.

صوفی رئیس سابق رادیو و مدرس دانشگاه صداو سیما، نیز در بخشی از این جلسه پیرو بحث آسیب شناسی مدیریت رسانه، با اشاره به قصور هر سه نهاد علمی، آموزشی و اجرایی در جمع آوری، انتشار و علمی کردن تجربه ها گفت: در حدود ۴۰ سال اخیر، ما حدود ۱۰۰۰ مدیر در رسانه های مکتوب چه دیداری و چه شنیداری -فقط در حوزه مدیریت رسانه- داشته ایم اما متاسفانه نتوانسته ایم تجربیات ایشان را به صورت نظامند ارائه دهیم و فقط یک سری تجربیات فردی منتقل شده است.

این کارشناس رسانه با اشاره به پیشنهادات ابطحی و ساروخانی، نقش مدیریت دانش در این حوزه را بسیار مهم تلقی کرد. و درباره شکاف بین دانش و عمل در این حیطه گفت: متاسفانه فارغ التحصیلان رشته مدیریت رسانه هنوز هنگام عمل، آموخته های خود را به کناری می نهند و از روش سنتی استفاده می کنند. باید تدابیری فراهم شود تا این مشکل برطرف شود و بین تئوری های آموخته شده و نحوه عمل ارتباطی محکم برقرار شود.

در ادامه نشست، بحث هایی درباره ارزیابی، کنترل و نظارت رسانه ها مطرح شد و اساتید در این باره به تبادل نظر پرداختند.

سومین همایش بین المللی مدیریت رسانه روز ۱۵ آبان از ساعت ۸:۳۰ تا ۱۷:۳۰ در فرهنگسرای رسانه برگزار می شود.