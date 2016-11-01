دانشجویان نمونه کشوری از تسهیلات بنیاد نخبگان بهره مند می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، سورنا ستاری رئیس بنیاد ملی نخبگان در پاسخ به نامه دکتر محمد فرهادی وزیرعلوم تحقیقات و فناوری درباره حمایت بنیاد ملی نخبگان از دانشجویان نمونه کشوری اعلام کرد: دانشجویان نمونه کشوری در سال برگزیده شدن و براساس معرفی آن وزارتخانه، مشمول جایزه تحصیلی بنیاد می شوند.

این جایزه‌ها با هدف توانمند ساختن دانشجویان و هدایت آنان در مسیر فعالیت های «آموزشی»، «پژوهشی» و «فناورانه» دانشجویان به آنان اعطا می شود.

علاوه بر این دانشجویان نمونه کشوری پس از دانش آموختگی می توانند از امتیاز متناسب برای استفاده از تسهیلات دانش آموختگان برتر شامل، تسهیلات نظام وظیفه تخصصی، تسهیلات جذب در نهادهای فناورانه، تسهیلات جذب در دستگاه های اجرایی، تسهیلات پسا دکتری، تسهیلات تسهیلات جذب در دانشگاه ها بهره مند شوند که امتیاز آن در جدول هریک از تسهیلات لحاظ شده است.

جدول جایزه دانشجویان دوره کارشناسی

جدول جایزه دانشجویان کارشناسی ارشد

جدول جایزه دانشجویان دکتری تخصصی

جدول جایزه دانشجویان دوره دکتری تخصصی

به گزارش مهر، یکی از انتقادهایی که دانشجویان نمونه کشوری در دوره های پیشین مطرح می کردند عدم حمایت بنیاد ملی نخبگان از دانشجویان نمونه کشوری بود. برهمین اساس سازمان امور دانشجویان وزارت علوم، شیوه نامه دانشجویان نمونه کشوری را بازنگری و اصلاح کرد و بیشتر شاخص های انتخاب دانشجویان نمونه را به شاخص های بنیاد ملی نخبگان برای حمایت از دانشجویان برتر نزدیک کرد. با توجه به تغییرات ایجاد شده، بنیاد ملی نخبگان نیز به درخواست وزارت علوم پاسخ مثبت داد.