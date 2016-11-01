تاثیر پروتئین آب پنیر در کاهش ریسک بیماری قلبی

به گزارش خبرنگار مهر، محققان دانشگاه ریدینگ انگلستان دریافتند نوشیدن مکمل پروتئین آب پنیر معروف به «پروتئین وی» در بین شرکت کنندگان مبتلا به فشارخون بالا خفیف موجب شد ریسک بیماری قلبی و سکته در آنها تا ۸ درصد کاهش یابد.

به گفته محققان، افرادی که این مکمل را مصرف کرده بودند دارای فشار خون و کلسترون پایین و عروق خونی سالم تری بودند.

این یافته خبر خوبی برای افراد بزرگسال مبتلا به فشارخون بالاست. فشارخون بالا علت اصلی مرگ بیماران قلبی-عروقی است.

آگنس فکت، عضو تیم تحقیق، در این باره می گوید: «نتایج این آزمایش می تواند بسیار جالب باشد چراکه نشان می دهد پروتئین های لبنی می توانند تاثیر مثبتی بر فشار خون داشته باشند.»

محققان ۳۸ شرکت کننده دارای علائم پیش فشارخون و فشارخون خفیف را اندازه گیری کردند. آنها در بررسی های خود متوجه شماری از تاثیرات مثبت قابل توجه این پروتئین بر علائم سلامت قلبی-عروقی شدند:

-کاهش قابل توجه در میزان فشارخون در طول ۲۴ ساعت بعد از مصرف این پروتئین بود یعنی -۳.۹ mm Hg برای فشارخون سیستولیک و -۲.۵ mm Hg برای فشارخون دیاستولیک.

-کاهش کلسترول کل (۵- درصد) که چربی یافت شده در جریان خون است که میزان بالای آن موجب افزایش ریسک بیماری قلبی-عروقی می شود.

-کاهش تری گلیسیرید (۱۲- درصد) که چربی یافت شده در جریان خون است که میزان بالای آن موجب افزایش ریسک بیماری قلبی-عروقی می شود.

پودر آب پنیر محصول فرایند خشک کردن آب جدا شده از شیر، پس از فرایند تولید پنیر است.