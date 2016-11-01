دفتر «آسیفا» در کرمان افتتاح شد/ پیگیری تاسیس دفتر در همدان و قم

روانبخش صادقی رییس انجمن سینمایی فیلمسازان انیمیشن ایران (آسیفا) در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به افتتاح دفتر «آسیفا» در کرمان گفت: دفتر «آسیفا» کرمان در روز پنجشنبه ۶ آبان ماه با حضور من، بهرام عظیمی، بابک نکویی و بهنود نکویی افتتاح و کارگاه های آموزشی با حضور این هنرمندان در کرمان برگزار شد.

وی تاکید کرد: همچنین درخواست ایجاد دفتر آسیفا در همدان و قم نیز در حال پیگیری است و به زودی در این استان ها آسیفا صاحب دفتر خواهد شد.

رییس آسیفا با اشاره به نمایش آثار تولید شده توسط هنرمندان کرمانی در این مراسم، توضیح داد: سطح آثار تولید شده در این استان بالا و حتی تعدادی از این نمونه ها از نمونه های انیماتورهای تهرانی هم بهتر بود.

صادقی در پایان گفت: در حال حاضر آسیفای کرمان ۷۰ نفر عضو حرفه ای دارد که با توجه به هنرمندان رفسنجان و سیرجان، این تعداد افزایش پیدا می کند. البته این دو شهر پیش از این درخواست دفتر جداگانه ای داشتند که با توجه به اینکه همه در یک استان قرار دارند، عضو آسیفای کرمان می شوند.