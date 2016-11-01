به گزارش خبرنگار مهر، سید محسن حسینی صبح سه شنبه در گردهمایی مدیران هنرستان ها و کارشناسان فنی و حرفه ای و کاردانش خراسان جنوبی اظهار کرد: در حال حاضر حدود هفت هزار هنرستان فنی و حرفه ای و کاردانش در سطح کشور داریم که حدود ۷۰۰ هزار دانش آموز در پایه دهم متوسطه و سال سوم نظام قدیم در حال تحصیل هستند.

وی با بیان اینکه از امسال با استقرار نظام جدید در دوره دوم متوسطه دوره آموزشی در هنرستان ها سه ساله خواهند شد، بیان کرد: امسال از مجموع حدود ۹۰۰ هزار دانش آموز پایه نهم حدود ۳۵۰ هزار نفر وارد هنرستان فنی و حرفه ای و کاردانش شدند.

مدیرکل دفتر آموزش های فنی و حرفه ای وزارت آموزش و پرورش با اشاره به اینکه در حال حاضر در شاخه فنی و حرفه ای ۴۱ رشته در چهار رشته صنعت، خدمات، کشاورزی و هنر داریم، عنوان داشت: در شاخه کاردانش نیز ۱۵۳ رشته مهارتی اقدام به پذیرش دانش آموزان می کنند.

جذب ۱۱۰۰ نفر نیرو برای هنرستان های کشور

حسینی با بیان اینکه هر سال بر اساس سیاست های توسعه متوازن معاونت آموزش متوسطه و بر اساس امکانات و نیاز استان ها و شهرستان های مختلف سهیمه استان ها مشخص می شود، بیان کرد: هر منطقه بر اساس نیازها و برنامه ها ی خود ممکن است برخی رشته های جدید ایجاد یا برخی از رشته ها نیز حذف کند.

وی با بیان اینکه در حال حاضر شاید تأکید بر ایجاد رشته های صنعتی خاصی در استان نداریم چراکه ممکن است نیازی به آن نداشته باشد، افزود: اما رشته کشاورزی و صنایع دستی می تواند یکی از پتانسیل های استان باشد که بستگی به نیاز استان می توانیم رشته جدیدی ایجاد کنیم.

مدیرکل دفتر آموزش های فنی و حرفه ای وزارت آموزش و پرورش، سامان دهی نیروی انسانی را یکی از سیاست های این وزارت خانه عنوان کرد و گفت: در این راستا در سال گذشته از جذب پنج هزار نیرو برای آموزش و پرورش دو هزار نیرو برای هنرستان های فنی و حرفه ای و کاردانش اختصاص یافت.

حسینی ادامه داد: امسال نیز از جذب ۱۰ هزار نفر نیرو حدود یک هزار و ۱۰۰ نفر در رده هنرآموز و استادکار جذب آموزش و پرورش خواهند شد.

افت چهار درصدی در جذب رشته های فنی و حرفه ای و کاردانش

وی عنوان داشت: در بحث فضاهای هنرستانی نیز با توجه به نظام سه ساله شدن هنرستان ها که در سال ۹۷ و ۹۸ سه پایه در هنرستان ها استقرار خواهد یافت از اکنون برنامه ریزی می شود که ساخت و سازها به سمت ساخت هنرستان سوق پیدا کند.

مدیرکل دفتر آموزش های فنی و حرفه ای وزارت آموزش و پرورش با اشاره به طرح هدایت تحصیلی دانش آموزان نیز گفت: تا سال گذشته در دوره دوم متوسطه بحث هدایت تحصیلی انجام می شد اما از امسال هدایت تحصیلی به دوره اول متوسطه انتقال یافته است.

حسینی با اشاره به اینکه بر اساس سیاست های کلی کشور، سیاست های ابلاغی رهبری و برنامه ریزی های شورای عالی آموزش و پرورش باید تا پایان برنامه ششم سهم فنی و حرفه ای و کاردانش به ۴۸.۲۶ درصد برسد، بیان داشت: سال گذشته توانستیم این میزان را به ۴۱ درصد برسانیم.

وی با اشاره به اینکه امسال با هدایت تحصیلی که در پایه نهم انجام شد با افت چهار درصدی روبه رو بودیم، افزود: اسمال مجموعه دانش آموزان فنی و حرفه ای و کاردانش از مجموع دانش آموزان دوره دوم متوسطه نزدیک به ۳۷ درصد بود.

اختصاص ۱۴ میلیارد تومان برای هنرستان های فنی و حرفه ای و کاردانش

مدیرکل دفتر آموزش های فنی و حرفه ای وزارت آموزش و پرورش همچنین به اختصاص ردیف اعتباری خاص برای تجهیزات هنرستان ها اشاره کرد و گفت: از سال گذشته از محل دو درصد حاصل از درآمدهای فروش گاز اعتباری برای تجهیز کارگاه ها و آزمایشگاه و تکمیل سیستم سرمایشی و گرمایشی مدارس اختصاص یافت.

حسینی اضافه کرد: با برنامه ریزی آموزش و پرورش تا دو سال آینده تمامی مدارس سیستم گرمایشی و سرمایشی مشکل آن ها حل می شود و بعد از آن این اعتبار برای تجهیز کارگاه های هنرستان ها اختصاص خواهد یافت.

وی از اختصاص ۱۴ میلیارد تومان برای هنرستان های فنی و حرفه ای و کاردانش در سال گذشته خبر داد و افزود: امسال نیز همین مقدار اختصاص خواهد یافت و امیدواریم تا دو سال آینده تجهیزات هنرستان ها به روز شود.