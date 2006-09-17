سازمان كنفرانس اسلامي پاسخ حقوقي به پاپ مي دهد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه زمان چاپ تركيه، اكمل الدين احسان اغلو دبير كل سازمان كنفرانس اسلامي گفت: اين سازمان در تلاش است تا پاسخي حقوقي براي پاپ آماده كند.

اظهارات اخير پاپ درباره اسلام كه اين دين آسماني را به خشونت نسبت داده بود، مسلمانان سراسر جهان را مورد اهانت قرار داد.

آكادمي فقه اسلامي از ارگانهاي فرعي سازمان كنفرانس اسلامي هم اكنون تحقيق و پژوهشي آغاز كرده تا پاسخي حقوقي براي پاپ آماه كند.

احسان اغلو در گفتگو با "زمان" اظهار داشت: اظهارت پاپ تلاشهايي كه براي گفتگوي ميان اسلام و مسيحيت صورت گرفته را سست كرده، پيش از ابن سينا و ابن رشد فلسفه عقلاني در مسيحيت كمرنگ بود.

دبير كل سازمان كنفرانس اسلامي جلسه بررسي تغيير كاركرد پاپي را برگزار كرده تا به بررسي اين امر بپردازد كه چرا پاپ چنين اظهاراتي را ايراد كرد و آيا پاپ اصول خود را تغيير مي دهد.

پاتريك كليساي ارمني تركيه نيز اظهار داشت: پاپ هنوز هم نياز دارد چون استادان دانشگاه به تمارين فكري بپردازد.

دبير كل سازمان كنفرانس اسلامي با اشاره به متن جدلي مورد استناد پاپ كه در قرن چهاردهم نوشته شده است، گفت: درك چرايي چنين اظهارات دشوار است.

محمد آيدين از دانشگاه الهيات سلسوك گفت: اظهارات پاپ علاوه بر تلاشهاي سلف خود تلاشهاي پاپ ژان بيست و سوم را نيز كمرنگ جلوه مي دهد.