«مات» برنده نخستین جایزه جهانی«کیارستمی» شد

به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم سینمایی «مات» به کارگردانی صبا کاظمی در اولین حضور بین‌المللی‌اش توانست جایزه ویژه هیات داوران را از آن خود کند. این جایزه که به نام کیارستمی نامگذاری شده است، ‌برای نخستین بار به جوایز این جشنواره سائوپائولو اضافه شده و طبق گفته هیات داوران به فیلم‌هایی تعلق می گیرد که داستان‌سرایی های کلاسیک را به شکل فیلمسازی تجربی بسط دهند.

طبق این ویژگی ها جایزه کیارستمی سهم فیلم «مات» شد چرا که با راهی خلاقانه و پرخطر، ‌نابسامانی دنیای مدرن را با ‌تعدادی بازیگر تنها در یک آپارتمان واقع در تهران امروزی، در یک اجرای زنده به تصویر کشیده است.

پخش بین‌الملل فیلم «مات» را مرجان علیزاده (iran arthouse film) به عهده دارد.

این فیلم علاوه بر اینکه نخستین فیلم ایرانی است که یک جایزه مهم جهانی مزین به نام کیارستمی را دریافت کرده، به عنوان فیلم برتر از دید تماشاچیان جشنواره سائوپائولو نیز معرفی شد.

«مات»، ‌هفته آینده در اکران فیلم‌های برنده جشنواره سائوپائولو اکران عمومی خواهد شد.

فیلم‌هایی چون «فروشنده» اصغر فرهادی، «لانتوری» رضا درمیشیان، «اژدها وارد می‌شود» مانی حقیقی در بخش نمایش و «چهارشنبه» سروش محمدزاده، «سینما نیمکت» محمد رحمانیان و «خانه‌ای در خیابان چهل و یکم» حمیدرضا قربانی در بخش اصلی مسابقه جشنواره حضور داشتند.

این فستیوال از ۲۰ اکتبر(۲۹مهر) تا ۲نوامبر (۱۲ آبان) در برزیل برگزار شد.

عقیل بهرامی، ژاله بلمه، آبان عسکری، میثم کریم پور، مینو ملکی، نیما کاظمی، رامیار مشایی، وحید ورسه، کیان کاظمی از جمله هنرمندانی هستند که در «مات» به ایفای نقش پرداخته‌اند.

«مات» پس از برپایی آیین دیدار با عوامل در روز دوشنبه ۲۴ آبان‌ماه در موزه سینما، از ۲۵ آبان در گروه «هنر و تجربه» اکران عمومی خود را آغاز می‌کند.