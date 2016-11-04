ایران به دنبال احیای امپراطوری باستانی خود است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، «آوی دیختر» رئیس سابق دستگاه امنیتی رژیم صهیونیستی (شاباک) و رئیس کمیته امور نظامی و بین‌الملل «کنیست» ادعا کرد که ۲۵ هزار نیروی مردمی شیعه حاضر در سوریه از ایران فرمانبرداری می کنند.

بر اساس این گزارش، دیختر در گفتگویی مشترک با نمایندگان پارلمان سوئیس همچنین ادعا کرد که نیروهای تحت حمایت ایران در سوریه متحد «بشار اسد» به حساب آمده و به جای مبارزه با داعش، با نیروهای مخالف دولت اسد می جنگند.

وی همچنین در ادامه ادعاهای خود افزود: این سپاه خارجی شیعه ۲۵ هزار نفری عمدتا از کشورهای افغانستان و پاکستان هستند.... آنها در سوریه تنها علیه مخالفان دولت می جنگند و نه داعش.

دیختر همچنین در ادامه اعترافات خود گفت: ایرانی ها حزب الله را برای مبارزه در سوریه برگزیده اند چرا که ارتش ایران بهتر است در جنگ با ارتشی دیگر وارد عمل شود در حالی که شبه نظامیان حزب الله برای مبارزه علیه گروه های تروریستی مناسب هستند.

وی مدعی شد: همه باید این سوال را از خود بپرسند که چرا ایران موشک هایی با برد ۲ هزار کیلومتر تولید می کند، در حالی که این برد، دو برابر فاصله اسرائیل از ایران است.... مصر و عربستان سعودی نیز در این برد قرار می گیرند. ایران دو هزار سال پیش یک امپراطوری بوده و امروز به دنبال احیای مجدد همان امپراطوری است.

این صهیونیست همچنین در خصوص برنامه هسته ای ایران گفت: اسرائیل معتقد است ایران برنامه هسته ای خود را از بین نبرده است بلکه تنها آن را متوقف کرده تا برای مدتی طولانی با غرب بازی کند.