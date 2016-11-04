جامعه باید نسبت به مقابله با منکرات و ترویج معروفات حساس شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمد جوادی ظهر جمعه در خطبه‌های نماز جمعه همدان با دعوت خود و نمازگزاران به تقوای الهی عنوان کرد: در روایتی از امام رضا (ع) شادمانی در مقابل کار خوب، پشیمانی از کارهای بد، استغفار از گناهان، شاکر بودن، صبر در گرفتاری‌ها و عفو و بخشش از نشانه‌های بهترین بندگان خداست.

وی پشیمانی واقعی از گناه در دل و عدم ارتکاب دوباره به آن تا پایان عمر را دو شرط لازم در استغفار دانست و گفت: باید نسبت به منکرات حساس بود و در مقابل آنها ایستاد.

امام جمعه موقت همدان همچنین با اشاره به حضور مدافعان حرم در جبهه مقاومت، این افراد را مردان بزرگی دانست که ایثار و شهادت طلبی را به دنیا درس می‌دهند و گفت: امنیت ایران اسلامی حاصل از جان گذشتگی رزمندگان است.

حجت الاسلام جوادی همچنین به حضور پرشور مردم در مراسم ۱۳ آبان اشاره کرد و یادآور شد: این حضور دیدنی مشت محکمی بر دهان یاوه‌گویان و استکبار جهانی بود.

وی با اشاره به رخدادهای ۱۳ آبان در طول مبارزه با استکبار، عنوان کرد: سال ۵۷ دانش آموزان در محوطه دانشگاه تهران فریاد ضد استکباری سر دادند و رژیم شاه بسیاری از آنها را شهید کرد.

امام جمعه موقت همدان با بیان اینکه یکی دیگر از اتفاقات، تبعید رهبر کبیر انقلاب در ۱۳ آبان به دلیل سخنرانی‌های ایشان علیه آمریکا بود، گفت: اتفاق بعدی نیز تسخیر لانه جاسوسی توسط دانشجویان بود.

وی بابیان اینکه به گفته امام (ره) تسخیر لانه جاسوسی کار دانشجویان پیرو خط امام و از انقلاب اسلامی ایران بزرگ‌تر بود و آن را انقلاب دوم نامیدند، گفت: اگر این‌گونه نبود و آنها در لانه جاسوسی می‌ماندند انقلاب ما جهانی نمی‌شد.

حجت الاسلام جوادی با تأکید بر اینکه روز ملی مبارزه با استکبار جهانی مختص یک قشر و یک حزب نیست، عنوان کرد: تمام اقشار در این روز در مبارزه با استکبار فریادشان بلند است و باید به مبارزه با آمریکا ادامه دهیم.

وی در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه حرکت میلیونی و خودجوش اربعین برای دولت ایران و عراق یک ریال هزینه ندارد و مردم هزینه آن را می‌پردازند، گفت: این حرکت میلیونی جواب جمله «هل من ناصر ینصرنی» امام حسین (ع) ‌ است.

امام جمعه موقت همدان با تأکید بر توجه به فریضه امر به معروف و نهی از منکر در جامعه افزود: لازمه امر به معروف و نهی از منکر برخورد قهری نیست، بلکه فرهنگ‌سازی و حساس سازی جامعه نسبت به مقابله با منکرات و ترویج معروفات باید مد نظر باشد.