آمریکا زمان استقرار سامانه «تاد» در شبه جزیره کره را اعلام کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک،‌ آمریکا به رغم مخالفتهای علنی چین سامانه موشکی ضد بالستیک خود موسوم به «تاد» را ظرف هشت تا ده ماه آینده در کره جنوبی مستقر خواهد کرد.

پنتاگون نخستین بار در سال ۲۰۱۴ از طرحهای خود برای استقرار یک سامانه پدافند موشکی پیشرفته در شبه جزیره کره خبر داد؛‌ موضوعی که نگرانی پکن و مسکو را به همراه داشت.

در آن زمان،‌ پکن استقرار این سامانه را که قادر به شناسایی و رهگیری موشکهای چین است، عامل تضعیف «منافع امنیت ملی» خود می دانست.

استقرار این سامانه همچنین به بروز واکنشهای سیاسی از سوی گروههای مخالف در کره جنوبی دامن زد. با این حال، رئیس جمهوری این کشور استقرار این سامانه را برای امنیت ملی کره جنوبی مهم و حیاتی خواند.

شایان ذکر است که توافق نهایی میان سئول و واشنگتن بر سر استقرار این سامانه در اوایل ماه ژوئیه سال جاری و به دنبال چهارمین انفجار هسته ای زیرزمینی پیونگ یانگ حاصل شد.

در اواخر ماه سپتامبر،‌ سئول و واشنگتن اعلام کردند که سامانه تاد در فاصله ۱۸۰ مایلی جنوب شرقی سئول مستقر خواهد شد.

روز جمعه ژنرال «وینسنت کیث بروکس» فرمانده نیروهای آمریکا در کره در خصوص زمان دقیق و جزئیات مربوط به استقرار این سامانه اظهار داشت که این سامانه ظرف هشت تا ده ماه آینده در شبه جزیره کره مستقر خواهد شد.

اعلام استقرار این سامانه در کره جنوبی اعتراضات پیونگ یانگ و پکن را به دنبال داشت.

«هوآ چون یینگ» سخنگوی وزارت خارجه چین تصریح کرد که این اقدام واشنگتن- سئول برهم زننده توازن قدرت در منطقه است و افزود که در صورت استقرار این سامانه، پکن «برای حراست از منافع امنیتی خود تمام گامهای لازم را برخواهد داشت».

طبق گفته های ژنرال بروکس، آمریکا همچنین امکان استقرار چرخشی تجهیزات استراتژیکی خود یا حتی تسلیحات اتمی در کره جنوبی را مدنظر دارد.