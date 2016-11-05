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۱۵ آبان ۱۳۹۵، ۱۱:۲۲

فرماندار شهرستان تاکستان:

صادرات کشمش در تاکستان نیازمند بسترسازی است

صادرات کشمش در تاکستان نیازمند بسترسازی است

قزوین- فرماندار شهرستان تاکستان گفت: با توجه به تولید ۵۰ هزار تن کشمش در شهرستان تاکستان باید بسترهای مناسب برای صادرات این محصول فراهم شود.

به گزارش خبرنگار مهر، سیاوش طاهرخانی صبح شنبه در جلسه بررسی وضعیت کشمش استان که در سالن جلسات معاونت امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری برگزار شد اظهار کرد: سالانه بیش از ۱۱۰ هزار تن کشمش در کشور تولید می شود که سهم شهرستان تاکستان نزدیک به ۵۰ هزار تن است و از این مقدار فقط ۶ هزار تن کشمش صادراتی بنام استان ثبت می شود و باید بسترهای مناسب برای صادرات کشمش از شهرستان فراهم شود.  

وی افزود: البته قدم های خوبی در زمینه صادرات این محصول  برداشته شده اما همچنان شاهدیم بیشتر حجم کشمش استان قزوین به نام دیگر استانها صادر می شود و مردم و بهره برداران بویژه باغداران شهرستان تاکستان از آن بهره لازم را ندارند.

فرماندار شهرستان تاکستان اضافه کرد: طی ماه های اخیر با ورود بخش خصوصی و دولتی حرکت های مثبتی آغاز شده و فرمانداری و دیگر ارگان های متولی محکم پای کار هستند تا این مهم اتفاق بیفتد و باید در این زمینه رقابت سالمی در استان شکل بگیرد و نسبت به قیمت گذاری مناسب اقدامات لازم صورت گیرد.

طاهرخانی، قیمت فعلی کشمش را برای باغداران مناسب ندانست و گفت : در این خصوص پیشنهاد مناسب با نیاز و خواسته باغداران به سازمان جهاد کشاورزی اعلام شده و هر تصمیمی در این زمینه در استان اتخاذ شود به آن عمل خواهیم کرد.

کد مطلب 3815562

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