صادرات کشمش در تاکستان نیازمند بسترسازی است

به گزارش خبرنگار مهر، سیاوش طاهرخانی صبح شنبه در جلسه بررسی وضعیت کشمش استان که در سالن جلسات معاونت امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری برگزار شد اظهار کرد: سالانه بیش از ۱۱۰ هزار تن کشمش در کشور تولید می شود که سهم شهرستان تاکستان نزدیک به ۵۰ هزار تن است و از این مقدار فقط ۶ هزار تن کشمش صادراتی بنام استان ثبت می شود و باید بسترهای مناسب برای صادرات کشمش از شهرستان فراهم شود.

وی افزود: البته قدم های خوبی در زمینه صادرات این محصول برداشته شده اما همچنان شاهدیم بیشتر حجم کشمش استان قزوین به نام دیگر استانها صادر می شود و مردم و بهره برداران بویژه باغداران شهرستان تاکستان از آن بهره لازم را ندارند.

فرماندار شهرستان تاکستان اضافه کرد: طی ماه های اخیر با ورود بخش خصوصی و دولتی حرکت های مثبتی آغاز شده و فرمانداری و دیگر ارگان های متولی محکم پای کار هستند تا این مهم اتفاق بیفتد و باید در این زمینه رقابت سالمی در استان شکل بگیرد و نسبت به قیمت گذاری مناسب اقدامات لازم صورت گیرد.

طاهرخانی، قیمت فعلی کشمش را برای باغداران مناسب ندانست و گفت : در این خصوص پیشنهاد مناسب با نیاز و خواسته باغداران به سازمان جهاد کشاورزی اعلام شده و هر تصمیمی در این زمینه در استان اتخاذ شود به آن عمل خواهیم کرد.