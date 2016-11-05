«رقاصک» از داوری جشنواره فیلم کوتاه تهران کنار گذاشته شد

به گزارش خبرگزاری مهر، به دلیل حضور محمدرضا هنرمند در ترکیب هیات داوران بخش مسابقه ملی، به درخواست دبیر جشنواره فیلم «رقاصک» ساخته امیر هنرمند از داوری بخش مسابقه ملی کنار گذاشته شد. امیر هنرمند، فرزند محمدرضا هنرمند کارگردان پیشکسوت سینما و تلویزیون است.

فیلم کوتاه «رقاصک» یکی از ۶۵ فیلم پذیرفته شده در بخش داستانی مسابقه ملی جشنواره فیلم کوتاه تهران بود. این فیلم در این بخش به نمایش در می آید اما مورد ارزیابی داوران قرار نمی گیرد.

«رقاصک» که درباره رفتارهای خشونت آمیز گروه داعش است، در بخش «اسلام و صلح جهانی» نیز پذیرفته شده بود که در این بخش مورد ارزیابی هیات داوران بخش بین الملل قرار می گیرد.

سی و سومین جشنواره بین المللی فیلم کوتاه تهران ۱۸ تا ۲۴ آبان به دبیری فرید فرخنده کیش برگزار می شود.