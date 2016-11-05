وزیر خارجه آلمان سلامت سفر گنجینه موزه هنرهای معاصر را ضمانت کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، فرانک والتر اشتاین وزیر امور خارجه جمهوری فدرال آلمان طی نامه ای به همتای ایرانی خود محمدجواد ظریف آثار گنجینه موزه هنرهای معاصر ایران را ضمانت کرد و در نامه خود نوشت: طبق گزارشات، مطلع شده ام که در تهران نگرانی هایی در خصوص به امانت سپردن این آثار وجود دارد. با کمال میل از این فرصت برای از بین بردن این نگرانی ها استفاده می کنم.

وی همچنین آورده است: طبق قوانین آلمان، همانند آنچه در موزه معاصر تهران مرسوم است، برگه ضمانت عودت آثار برای این گنجینه صادر می شود که در آن تضمین می شود که تمامی آثار باید به موزه هنرهای معاصر تهران بازگردانده شود و تا هنگام عودت آثار، هیچ گونه شکایت دادگاهی جهت تحویل، ضبط، توقیف و یا اقدامات اجرایی مجاز نیست.

وزیر امور خارجه جمهوری فدرال آلمان عنوان کرد: ایالت برلین ضمانتی را به موزه هنرهای معاصر تهران ارسال کرده است و من می توانم به شما ضمانت دهم که از این طریق موزه هنرهای معاصر تهران کلیه ضمانت های لازم را در دست دارد.

وی همچنین در این نامه تاکید کرد که طبق توافقات دو موزه، موزه های دولتی برلین از نظر امور اجرایی و تعمیرات آثار هنری، مسئول است.

در پایان این نامه وزیر امور خارجه آلمان خاطرنشان کرد: بسیار خرسندم که این نمایشگاه این موقعیت را فراهم می کند تا در کنار این پروژه، تصویری نو از فرهنگ ایرانی عرضه شود. از این رو امیدوارم که از سوی طرف ایرانی نیز به زودی آماده سازی های لازم انجام شود.