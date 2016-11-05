به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور، سومین نشست «کتاب‌خوان» ویژه اصحاب رسانه همزمان با فرارسیدن ایام بزرگداشت روز کتاب، کتابخوانی و کتابدار، فردا یکشنبه ۱۶ آبان برگزار می‌شود.

در این نشست دبیرکل و مدیران نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور، فعالان رسانه‌ای، خبرنگاران، گزارشگران و روزنامه‌نگاران حوزه‌ کتاب حضور خواهند داشت. پیش از این نیز دو نشست کتاب‌خوان ویژه اصحاب رسانه در ماه‌های مرداد و آبان ۱۳۹۴ به مناسبت روز خبرنگار و بزرگداشت روز کتاب، کتابخوانی و کتابدار برگزار شده است.

سلسله نشست‌های «کتاب‌خوان» به همت نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور و با هدف به اشتراک‌گذاری کتاب‌های خوانده شده، در جهت ترویج و تبلیغ مطالعه در قالب معرفی کتاب برگزار می‌شود.

سومین نشست «کتاب‌خوان» ویژه اصحاب رسانه فردا یکشنبه ۱۶ آبان از ساعت ۱۸ تا ۲۰ در هتل انقلاب تهران واقع در خیابان آیت الله طالقانی برگزار می‌شود.