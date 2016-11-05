به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مسکن، محمدحسن مرادی درباره سهم مناطق مختلف کشور در افتتاح حساب صندوق پس‌انداز مسکن یکم افزود: سهم شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر از حساب‌های صندوق پس‌انداز مسکن یکم ۵۱ هزار و ۸۸۱ فقره، سهم شهرهای زیر ۲۰۰ هزار نفر ۲۱ هزار و ۵۰۶ فقره و سهم متقاضیان تهرانی از افتتاح این حساب نیز تا کنون ۲۶ هزار و ۷۵۱ فقره بوده است.



مدیر امور طرح و برنامه بانک مسکن با بیان اینکه میزان حساب‌های افتتاحی در مناطق مختلف کشور تقریبا با پیش‌بینی‌ها مطابقت دارد اظهار کرد: ۵۲ درصد از حساب‌ها در شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت، ۲۶ درصد حساب‌ها در تهران و ۲۲ درصد حساب‌ها در شهرهای زیر ۲۰۰ هزار نفر جمعیت افتتاح شده است.

مرادی با اشاره به افزایش تقاضا برای افتتاح حساب در صندوق پس‌انداز مسکن یکم گفت: بعد از کاهش نرخ سود تسهیلات صندوق یکم به ۹.۵ درصد برای مناطق شهری و ۸ درصد برای بافت فرسوده در شهریورماه، شاهد افزایش تقاضا برای افتتاح حساب در این صندوق نسبت به سال گذشته و نیمه نخست امسال بودیم به طوریکه حتی در یک روز هزار و ۱۰۰ فقره افتتاح حساب شد.

وی ادامه داد: برآورد ما از ابتدای تاسیس صندوق پس انداز مسکن یکم این بود که سالانه ۸۴ هزار فقره تسهیلات از محل صندوق پرداخت شود که برای پرداخت این میزان تسهیلات سالانه باید ۱۰۰ هزار فقره افتتاح حساب صورت گیرد که با روند فعلی امیدواریم ۱۰۰ درصد هدف تا پایان سال محقق شود.

مدیر امور طرح و برنامه بانک مسکن با بیان اینکه پیش بینی کارشناسان و سیاستگذاران حاکی از آن است که برای پاسخ به تقاضای بازار مسکن، سالانه یک میلیون واحد مسکونی نیاز است گفت: اینکه از طریق تنها یک حساب برای ۱۰۰ هزار نفر در هر سال شرایط خانه دار شدن فراهم شده است یک موفقیت برای بانک و سیاستگذاران حوزه مسکن محسوب می شود.

لازم به ذکر است حساب صندوق پس انداز مسکن یکم از ۱۸ خرداد سال گذشته با هدف تقویت رژیم پس انداز خانوار راه‌اندازی شد و امکان دریافت تسهیلات هم به صورت فردی و هم به صورت زوجین برای متقاضیان وجود دارد.

میزان تسهیلات حساب صندوق پس انداز یکم برای متقاضیان تهرانی ۸۰ میلیون تومان، متقاضیان مراکز استان‌ها و شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت ۶۰ میلیون تومان و متقاضیان سایر مناطق شهری نیز ۴۰ میلیون تومان است که این میزان برای زوجین دو برابر خواهد بود.