به گزارش خبرنگار مهر، سید امیر امیری‌زاد ظهر دوشنبه امروز در جمع خبرنگاران با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه زیرساخت‌های صنعتی استان اظهار کرد: در سال گذشته بیشترین میزان پروژه‌های زیرساختی در سطح شهرک‌ها به اجرا درآمد که از نظر حجم هزینه‌کرد نیز در رتبه بالایی قرار گرفتیم.

وی با بیان اینکه یکی از واحدهای مهم تولید شیشه نیز در دست راه‌اندازی است، افزود: در صورت بهره‌برداری از این پروژه تا پایان سال، تصفیه‌خانه آن نیز به بهره‌برداری می‌رسد و آب تصفیه‌شده آن برای استفاده در همان شهرک صنعتی تخصیص خواهد یافت.

امیری‌زاد همچنین از اجرای پروژه‌های نرم‌افزاری و حمایتی خبر داد و گفت: در دی‌ماه سال گذشته، در قالب برنامه توسعه صنایع کوچک و متوسط، ۴ واحد صنعتی با استفاده از منابع داخلی و مشارکت بانکی نوسازی شدند. همچنین حدود ۹۰ مورد بازدید تخصصی از واحدهای صنعتی استان انجام شد.

وی ادامه داد: ۱۸ دوره آموزشی نیز برای ۴۵۰ نفر از فعالان صنعتی استان در سال جاری برگزار شده که موضوعاتی نظیر بازاریابی، صادرات، کیفیت، ایمنی و بهره‌وری را شامل می‌شود.

به گفته وی، طرح توسعه پوشاک سنتی بندرعباس نیز به عنوان یکی از پوشه‌های کسب‌وکار جدید در دستور کار قرار گرفته و تاکنون ۵ مورد جهت دریافت تسهیلات به بانک ملی معرفی شده‌اند.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی هرمزگان همچنین در رابطه با تعیین تکلیف قراردادهای راکد بیان کرد: سال گذشته، از مجموع ۱۸۰ فقره بررسی، ۸۴ مورد منجر به تصمیم نهایی شد که نتیجه آن آزادسازی ۴۳ هکتار از اراضی شهرک‌های صنعتی استان بود. در سال جاری نیز تاکنون ۱۳ هکتار از این اراضی تعیین تکلیف شده است.

وی خاطرنشان کرد: در راستای اجرای بند «خ» ماده ۴۸ قانون برنامه هفتم توسعه، کارگروهی با هدف تعیین تکلیف قراردادهای راکد تشکیل شده که تاکنون دو جلسه رسمی برگزار کرده و در مجموع ۱۴۷ هزار مترمربع از اراضی مورد بررسی قرار گرفته است.

این مقام مسئول با اشاره به مراجعه به مراجع قضائی برای پنج طرح راکد در سال جاری تأکید کرد: روند آزادسازی و فعال‌سازی واحدهای راکد با جدیت در دستور کار قرار دارد و در نیمه دوم سال نیز ادامه خواهد یافت.