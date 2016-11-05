به گزارش خبرنگار مهر، حسین پیشقدم ظهر شنبه در پنجمین جلسه شورای برنامه‌ریزی استان گلستان، اظهار کرد: سند آمایش استان تهیه‌شده است اما برای هماهنگی بین بخش‌های مختلف باید اسناد بخشی را با تعامل با اسناد کناری و جانبی تهیه کنیم.

وی با یادآوری اینکه سند آمایش در استان تدوین و به سازمان ارسال‌شده است تا پس از بررسی مورد تصویب قرار گیرد، افزود: اقدام بعدی باید در راستای ایجاد هماهنگی بین اسناد مختلف بخشی باشد تا بدانیم که صنعت، کشاورزی، میراث فرهنگی و آب و ... را چگونه در کنار یکدیگر قرار دهیم.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی گلستان اضافه کرد: برای ایجاد این هماهنگی‌ها نیاز به تهیه نقشه راه بر اساس سندهای بین بخشی دستگاه‌های اجرایی داریم که باید بتوانیم چارچوبی را برای آن تعریف و نقشه راه را تدوین کنیم.

وی پیشنهاد داد: در یک بازه زمانی ۶ تا ۱۰ ماهه، سند بخشی دستگاه‌های اجرایی استان منطبق با سند آمایش سرزمینی گلستان تدوین‌شده و نقشه راه استان باشد.

وی همچنین به دیگر برنامه‌های اجرایی استان اشاره و تصریح کرد: از سال گذشته تاکنون ۶۴ پروژه قابل‌واگذاری در استان احصاء شده است.

پیشقدم به طرح زهکشی ۲۸۰ هکتار از اراضی شمال استان هم اشاره و خاطرنشان کرد: جلسه مشترک بین جهاد کشاورزی، منابع طبیعی و آبخیزداری و آب منطقه‌ای برای برنامه‌ریزی و نحوه اجرای آن تشکیل‌شده و در حال پیگیری است.

وی با اشاره به اجرای طرح «مزیت‌های پیشرو» هم بیان کرد: دستگاه‌های میراث فرهنگی و شیلات سند مزیت‌های پیشرو را آماده کردند و ما هم برای تصویب به کارگروه اقتصاد مقاومی ارسال کرده‌ایم.

به گفته وی همچنین دو سازمان جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت هنوز اقدام چندانی برای تهیه سند مزیت‌های پیشرو انجام نداده بودند که این مسئله پیگیری شد و تا سه ماه آینده نتایج اولیه این اسناد نیز مشخص و اعلام می‌شود.