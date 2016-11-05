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۱۵ آبان ۱۳۹۵، ۱۷:۵۲

رسانه آلمانی «دی ولت» اعلام کرد:

شناسائی ۲۰ داعشی نفوذی در ارتش آلمان

شناسائی ۲۰ داعشی نفوذی در ارتش آلمان

نهاد مقابله با تروریسم آلمان (MAD) از شناسایی ۲۰ تکفیری داعشی در ارتش این کشور خبر داد که با هدف کسب آموزش نظامی برای اقدامات تروریستی آتی به ارتش پیوسته‌ اند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشاتودی، ارتش آلمان از شناسائی تعدادی از نظامیان خود خبر داده است که به تروریست های تکفیری- صهیونیستی داعش وابسته هستند.

بر اساس گزارشی که راشاتودی آن را از رسانه آلمانی «دی ولت» نقل کرده است، این افراد به ارتش آلمان پیوسته اند تا آموزش های کلیدی را درحوزه تاکتیک ها و سیستم های تسلیحاتی به امید استفاده از آن ها برای حملات تروریستی آینده دریافت نمایند.

رسانه آلمانی «دی ولت» ادامه داد: نهاد مبارزه با تروریسم آلمان (MAD) اعلام کرده است که ۲۰ نظامی این کشور که از عناصر تروریستی داعش هستند را شناسائی کرده است. همچنین ۶۰ نظامی دیگر را نیز به این ظن در فهرست شناسائی های آتی خود به دلیل برخورداری آن ها از افکار و عقاید افراطی قرار داده است.

نهاد مبارزه با تروریسم آلمان (MAD) در این خصوص اعلام کرد که این افراد بیشتر تمایل دارند تا بکارگیری سلاح‌ های پیشرفته را یاد بگیرند و تاکتیک‌ های نظامی را بیاموزند.

کد مطلب 3816139

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