به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه آلمانی دی ولت، سخنگوی اداره امور جنایی آلمان در این باره اعلام کرد: حدود یک سوم از این تعداد که به گروههای تکفیری پیوسته بودند با بازگشت به آلمان بار دیگر در این کشور مستقر شدند.

این گزارش در ادامه آورده است: بازگشت این تعداد از تکفیری به آلمان حاکی از افزایش آماری این افراد در سال جاری است.

این در حالی است که «هولگر مونش» رئیس اداره جنایی آلمان در گزارش ماه گذشته خود اعلام کرده بود: تعداد تکفیری‌هایی که به مناطق جنگی می‌روند، کمی با کاهش روبرو بوده است.

دی ولت در ادامه آورده است: مقامات آلمانی معتقدند که بیش از ۱۳۰ تکفیری که به عراق و سوریه رفته‌اند، کشته شده‌اند و برخی از آنها در قالب عامل انتحاری جان خود را از دست داده اند.

بررسی های بیشتر نشان داد که بیشتر این افراد مرد و سن آنها بین ۲۲ تا ۲۵ سال بوده است.