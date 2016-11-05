معترضان در ترکیه با گاز اشک‌ آور و ماشین آب‌ پاش سرکوب شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه تلویزیونی بی بی سی، در حالی که معترضان به بازداشت های اخیر سران حزب دموکراتیک خلق های ترکیه (HDP) در منطقه «شیشلی» واقع در استانبول ترکیه شعارهائی را در محکومیت سیاست های «فاشیستی» دولت سر می دادند، با ماشین های آب پاش و گاز اشک آور پلیس مواجه شدند.

لازم به ذکر است، «لیلا بیرلیک» و «نورسل آیدوغان» دو تن دیگر از نمایندگانی هستند که در پرونده رسیدگی به ترورهای مرتبط با «پ ک ک» در منطقه «شیرناک» بازداشت شدند.

دو نماینده نامبرده در میان دهها تَن از نمایندگان حزب دموکراتیک خلق های ترکیه در پارلمان این کشور هستند که نامشان در لیست رسیدگی به پرونده تروریستی مذکور قرار دارد.

همچنین «ادریس بالوکن» از دیگر نمایندگان پارلمان ترکیه و از اعضای حزب دموکراتیک خلق ها نیز روز گذشته توسط پلیس ترکیه دستگیر شد.

پلیس ترکیه اوایل روز گذشته نیز با هجوم به منزل «فیگن یوکسکدا» یکی از رهبران حزب طرفدار کُردها در دریاربکر، وی را دستگیر کرد و «صلاح الدین دمیرتاش» نیز در منزل خود در آنکارا دستگیر شد.

وکلای حزب دموکراتیک خلق ها به خبرگزاری رویترز گفته بودند که یازده نفر از اعضای این حزب در پارلمان ملی ترکیه نیز در این حمله های شبانه دستگیر شدند.

شایان ذکر است که حزب دموکراتیک خلق ها یکی از مخالفان قدرتمند دولت «رجب طیب اردوغان» رئیس جمهور ترکیه است که از کُردها و سایر اقلیتها حمایت می کند. این حزب به داشتن ارتباط با گروه «پ ک ک»- که آنکارا آن را یک سازمان تروریستی می داند- متهم شده است.