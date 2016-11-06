به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا خوش‌خلق امروز در حاشیه شانزدهمین نمایشگاه صنعت برق در نشستی خبری یکی از مهمترین مشکلات شبکه برق تهران را قدیمی بودن شبکه اعلام کرد و گفت: بازسازی و نوسازی شبکه برق تهران با توجه به شلوغ بودن این شهر با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو است، به‌طوری که این فرسودگی موجب نگرانی شده است.

مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای تهران درباره همکاری‌های انجام گرفته به منظور تامین پایدار برق تهران، تصریح کرد: با توجه به آمار پیک مصرف نسبت به سال قبل ۶.۲ درصد رشد داشته‌ و این در حالی است که سال گذشته تنها شاهد ۰.۳ درصد رشد بودیم.

این مقام مسئول بیشترین مصرف برق تهران را در بخش خانگی عنوان و یادآور شد: حدود ۴۰ درصد مصرف برق در تهران مربوط به این مشترکان می‌شود و این در حالی است که در سایر استان‌ها این عدد تنها ۳۵ درصد، همچنین در بخش تجاری نیز تعداد مشترکان بالای ۲۰ درصد تخمین زده، اما در مناطق دیگر بین ۹ تا ۱۲ درصد است.

مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای تهران با بیان این‌که میزان مشترکان و مصرف برق در حوزه عمومی (اداره‌ها) دو برابر استان‌های دیگر است، تاکید کرد: این گروه حدود ۲۶ درصد مشترکان را تشکیل داده‌اند، در حالی که استان‌های دیگر بین ۱۰ تا ۱۲ درصد هستند.

خوش خلق با اشاره به برنامه‌های شرکت برق منطقه‌ای تهران در خصوص تغییر شبکه‌های هوایی و زیرزمینی هم توضیح داد: با توجه به این‌که در شبکه‌های زیرزمینی نیز نیاز به همکاری و کمک زیادی برای بازسازی داریم، از شهرداری‌ها در این زمینه تقاضای کمک کرده‌ایم تا بتوان از این طریق شاهد تامین برق پایدارتر بود.

وی در خصوص پیش‌بینی‌های انجام گرفته به منظور تامین پیک مصرف برق سال ۱۳۹۶، گفت: اگر بخواهیم همین روند فعلی را طی کنیم پیش‌بینی می‌شود که بیش از ۱۰ هزار مگاوات شاهد پیک مصرف برق در سال آتی باشیم.

مدیر عامل شرکت برق منطقه‌ای تهران با بیان این‌که برای این مساله از هم‌اکنون راهکارهایی پیش‌بینی شده است، تاکید کرد: ۶۴ پروژه اولویت‌دار در این زمینه تعریف شده که برای پیشبرد این پروژه‌ها نیاز به ۴۰۰ میلیارد تومان اعتبار است.

به گفته این مقام مسئول بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام گرفته قرار است که این پروژه‌ها تا قبل از پیک تابستان اجرایی شود.

وی همچنین در تشریح میزان فرسودگی شبکه برق تهران هم اظهار داشت: با توجه به این‌که شبکه‌های فوق توزیع زمینی بسیار قدیمی هستند و نیاز به بازسازی دارند لازم است که بخش‌های مختلف همچون شهرداری عنایت لازم به این بخش را داشته باشند.

وی طول عمر تاسیسات شبکه‌های برق را ۳۰ سال دانست و یادآور شد: این در حالی است که برخی از تاسیسات برق تهران عمری بالای ۳۰ سال دارند.

مدیر عامل شرکت برق منطقه‌ای تهران در خصوص آخرین واگذاری ۳۱۲ پست فوق توزیع، ادامه داد: رویکرد براین بود که این پست‌ها به شرکت‌های خارجی واگذار شود و بنا بر این گذاشته شده بود کل ۳۱۲ پست به صورت یکجا صورت بگیرد، اما بعد از آن قرار بر این شد که در پنج مرحله ۲۰۰ میلیون دلاری فاینانس انجام شود.

به گفته این مقام مسئول در حال حاضر مرحله‌ اول مناقصه که ۶۷ دستگاه پست بود با تقاضای ۹۷ شرکت انجام گرفت که پس از بررسی از این تعداد شرکت ۳۶ شرکت قابل قبول انتخاب شدند.

وی با بیان اینکه نهایتا بعد از بررسی‌های به عمل آمده ۲۰ شرکت مدنظر قرار گرفتند، یادآور شد: ۱۰ شرکت در مرحله اول برای شرکت در مناقصه حضور به عمل آوردند که از این تعداد دو شرکت به دلیل نپذیرفتن شرایط مناقصه که یکی از آنها استفاده ۵۱ درصدی از تجهیزات داخلی بود، حذف شدند.

مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای تهران در پایان با یادآوری اینکه بالاترین امتیاز فنی را یک شرکت که قبول کرد بیش از ۵۱ درصد تجهیزات داخلی استفاده کند، انتخاب شد، خاطرنشان کرد: مرحله بعد نیز کشف قیمت بود که این مرحله نیز به انجام رسید و در حال حاضر منتظر اعلام شرایط فاینانس از سوی بانک مرکزی برای نهایی شدن نتیجه مناقصه هستیم.