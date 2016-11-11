فرید فرخنده کیش مدیرعامل انجمن سینمای جوانان ایران و دبیر سی و سومین جشنواره فیلم کوتاه تهران در گفتگو با خبرنگار مهر درباره برگزاری این دوره از جشنواره فیلم کوتاه و تغییرات ایجاد شده گفت: لازم به گفتن نیست که جشنواره فیلم کوتاه تهران یکی از معتبرترین جشنواره های داخلی است که در سطح جهانی نیز اعتبار خوبی دارد از همین رو این جشنواره در هر قدم باید به سمت استتانداردتر شدن گام بردارد.

وی که در این دوره برخی تغییرات را در ساختار برگزاری جشنواره رقم زده است، تاکید کرد: چون شخصا در ایجاد این تغییرات نقش داشتم و در جریان جزئیات و دلایل آن هستم لذا از این تغییراتی که در این دوره از جشنواره رخ داده است دفاع می کنم.

دبیر سی و سومین جشنواره فیلم کوتاه ادامه داد: تغییراتی که در این دوره از جشنواره رخ داد می تواند به جهانی تر شدن جشنواره کمک کند. کسانی که ما را از بیرون رصد می کنند متوجه این تغییرات که حتی ممکن است در برخی بخش ها کوچک باشد، می شوند و می بینند این رفتارهای کوچک در جهت استانداردسازی صورت می گیرد و سلیقه ای نیست.

فرخنده کیش با تاکید بر اینکه این جشنواره در ابعاد ملی و بین المللی تبدیل به یک برند شده است، عنوان کرد: یکی از مواردی که باید تغییراتی در آن ایجاد می کردیم روش انتخاب فیلم ها بود و باید به سمتی حرکت می کردیم که روشمان جهانی تر باشد. در این مسیر یک تیم چیدیم که شامل ۲۰ نفر مشاوران هستند که به دلایل مختلف با عرصه فیلم کوتاه همراه هستند. عده ای از آنها در داوری های مختلف مسئولیت داشته اند و یا در تولید فیلم کوتاه و یا در مسئولیت های دولتی و همگی کسانی هستند که عرصه فیلم کوتاه را دائم رصد می کنند.

وی با اشاره به اینکه طی دو تا سه هفته دیدن و انتخاب یک حجم وسیعی از فیلم ها می تواند برای تیم معمولا سه نفره هیات انتخاب و کسانی که فیلم هایشان در جشنواره حاضر است سخت باشد، بیان کرد: خستگی دیدن این حجم فیلم گاهی باعث می شد هیات انتخاب برخی فیلم ها را به خوبی نبینند لذا وقتی دیدم این شکل از انتخاب توسط تیمی گسترده تر مورد تایید هیات داوران هم قرار گرفت خیلی خوشحال شدم.

مدیرعامل انجمن سینمای جوانان ایران یکی از ویژگی های این جشنواره را تولید فیلم کوتاه با تنوع موضوعی و وسعت در جایگاه حرفه ای خواند و گفت: اگر با نگاه محدود و سلیقه ای سه تا ۵ نفره هیات انتخاب این انتخاب ها صورت می گرفت ما به چنین ویژگی نمی رسیدیم. حتما کسانی که این روزها فیلم ها را می بینند تایید خواهند کرد که کیفیت فیلم های انتخاب شده چقدر بالاتر و کارشناسی شده تر است.

فرخنده کیش همچنین درباره اضافه شدن بخش پژوهش به این دوره از جشنواره که از دیگر تغییرات رخ داده است نیز بیان کرد: همواره در کنار یک جشنواره معتبر جهانی یک بخش پژوهش یا یک کنفرانس نیز برگزار می شود. سینمای کوتاه باید به سمت پژوهش محوری حرکت کند در نتیجه امسال ما به این بخش هم توجه ویژه کردیم و شاید در سال های بعد تصمیم گرفته شود این بخش به صورت جداگانه برگزار شود.

فرخنده کیش همچنین درباره تغییر وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و تاثیرش بر تغییرات در انجمن سینمای جوانان ایران نیز گفت: ما سعی کرده ایم بسیاری از رفتارها را چنان مستندسازی کنیم و منطق موضوعی برای آن داشته باشیم که هر فردی اگر نگاه منصفانه ای داشته باشد بر استمرار این حرکت ها تاکید کند و متوجه شود استمرار این حرکت ها به صلاح سیستم است.

وی در پایان گفت: حرکت هایی که بنیانش سلیقه ای باشد زود از بین می رود اما حرکت هایی که بر بنیانش فکر وسعت یافته ای حاکم باشد ماندگار می شود.