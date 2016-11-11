به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله نجم الدین طبسی شامگاه پنج‌شنبه در دومین شب از اجلاس اساتید تفسیر قرآن کریم که در بیت علامه طباطبایی برگزار شد، در سخنانی اظهار داشت: یکی از نیازهای امروز حوزه‌های علمیه آن است که نباید از نگارش و تألیف کتب تفاسیر جدید و تازه غافل شوند.

وی بیان داشت: بزرگان دین و حوزه در گذشته تفاسیر مختلفی را نوشته‌اند که ضرورت دارد این تفاسیر با نگاه جدیدتری نگاشته شود.

استاد حوزه علمیه قم تأکید کرد: امروز فرصت و شرایط برای تبلیغ دین فراهم است که در این راستا حوزه‌های علمیه و طلاب باید اهتمام ویژه‌ای داشته باشند.

وی تصریح کرد: یکی از کارهایی که می‌بایست انجام پذیرد فعالیت تخصصی در زمینه برخی از آیات همچون آیات ولایت و غدیر است و لازم است مانع شببه افکنی مخالفان شویم.

مجمع ارتباطات و تبلیغ حوزه ۶۰۰ عضو دارد

رئیس انجمن ارتباطات و تبلیغ حوزه نیز در این مراسم گفت: در گذشته بزرگان دین و عالمان برجسته قبل از آنکه شبهه‌ای ایجاد شود با مسائل روبه‌رو می‌شوند و حالت انفعالی در این عرصه نداشتند که ضرورت دارد امروز نیز سیره بزرگان دین مورد توجه باشد و طلاب و روحانیون در راستای پاسخگویی به شبهات اقدام کنند.

حجت‌الاسلام سید محمد واعظ موسوی ابراز داشت: مجمع ارتباطات و تبلیغ حوزه ۶۰۰ عضو دارد که این افراد در راستای پاسخگویی به شبهات فعال هستند.

وی افزود: انسان‌ها همواره در راستای برقراری ارتباط و تبلیغ اهتمام داشتند که روش‌های برقراری ارتباط در هر عصری با توجه به پیشرفت‌های صورت گرفته ممکن است تغییر کند.

استاد حوزه علمیه قم با اشاره به گسترش وسایل ارتباط جمعی، گفت: امروز رسانه‌های بیداری و شنیداری مختلف در دسترس است که از این طریق می‌توان اسلام و معارف دینی را به دیگران معرفی کرد.

حجت الاسلام واعظ موسوی مدیریت رسانه را یک علم برشمرد و گفت: امروز متأسفانه خلأ ضابطه‌مند شدن موازین منبر احساس می‌شود و در این راستا از پیشنهادها و راه کاری‌های دلسوزان و علما استقبال خواهیم کرد.