سیاستهای دوگانه اردوغان/ناقض دموکراسی مدعی شده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه لبنانی النشره، «أحمد أبوزید» سخنگوی وزارت خارجه مصر اظهارات اخیر «رجب طیب اردوغان» رئیس جمهوری ترکیه علیه «عبدالفتاح السیسی» همتای مصری خود را به شدت محکوم کرد.

بر اساس این گزارش، وی در این خصوص گفت: اظهارات اردوغان علیه السیسی نشان می دهد که آنکارا همچنان بر ادامه سیاست های دوگانه خود پافشاری می کند.

سخنگوی وزارت خارجه مصر همچنین با بیان اینکه قاهره از شنیدن اظهارات اخیر اردوغان شوکه شده است، گفت: اردوغان در حالی از خود به عنوان حامی آزادی و دموکراسی یاد می کند که دولتش صدها نفر از اساتید دانشگاهی و فعالان رسانه‌ای و همچنین ده‌ها نفر از نمایندگان پارلمان ترکیه را بازداشت کرده است. علاوه بر این، ده‌ها روزنامه ترکیه ای نیز به بهانه های مختلف توسط اردوغان تعطیل شده اند.

أبوزید در همین ارتباط افزود: علاوه بر آنچه که ذکر شد، ده‌ها هزار نفر از کارمندان دولتی ترکیه و همچنین افسران نظامی به بهانه دست داشتن در کودتای اخیر ترکیه، توسط اردوغان قلع و قمع شده اند.

وی در پایان یادآور شد: البته عجیب نیست که از اردوغان چنین اظهاراتی شنیده شود، چراکه وی قصد دارد مصر را به هرج و مرج بکشاند.

گفتنی است، پیشتر «رجب طیب اردوغان» رئیس جمهوری ترکیه در سخنانی «عبدالفتاح السیسی» همتای مصری خود را «خیانتکار» و تلویحا «کودتاچی» توصیف کرده بود.