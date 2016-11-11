لایحه اصلاح مالیات بر ارزش افزوده طلا به مجلس رفت

محمد کشتی‌آرای در حاشیه بازدید از بیست و دومین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری‌های در گفت‌وگو با خبرنگار مهر درباره آخرین وضعیت حذف مالیات بر ارزش افزوده طلا، گفت: این موضوع برای فعالان اقتصادی بخش طلا و جواهر بسیار حائز اهمیت است و آن طور که دولتمردان و مجلس شورای اسلامی قول مساعد دادند این لایحه در صورت تصویب در مجلس، در جهت برداشتن مالیات از اصل طلا است.

وی با اشاره به اینکه کار کارشناسی و مطالعه حذف مالیات بر ارزش افزوده از اصل طلا توسط مرکز پژوهش‌های مجلس انجام شده و به مجلس نیز ارائه شده است گفت: تصویب این لایحه منجر به اصلاح و کاهش نرخ مالیات بر ارزش افزوده در بخش طلا خواهد شد.

رئیس اتحادیه کشوری طلا و جواهر در پاسخ به این سوال که مالیات پیشنهادی در لایحه چقدر تعیین شده است گفت: در حال حاضر مالیات بر ارزش افزوده طلا طبق قانون برنامه پنجم توسعه ۹ درصد است که در لایحه جدید، دریافت مالیات از اصل ارزش طلا حذف خواهد شد و مالیات بر کارمزد، جایگزین دریافت مالیات از اصل ارزش طلا خواهد شد.

کشتی آرای با بیان اینکه کمیسیون اقتصادی مجلس، کمیسیون اصلی بررسی لایحه جدید است گفت: در این لایحه مالیات بر کارمزد طلا ۳ درصد پیشنهاد شده است.