ارتباط با نظام پوسیده و رو به اضمحلال آمریکا  باورغلطی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عباسعلی قلی زاده در خطبه‌های نماز عبادی- سیاسی امروز فاروج با اشاره به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، این انتخابات را فرصتی طلایی برای رو شدن چهره واقعی آمریکا به دست خودشان دانست و اظهار کرد: شرایطی که اکنون به‌ لحاظ بین ‌المللی و منطقه‌ ای و داخلی، در مواجهه با جبهه استکبار به سرکردگی آمریکای جهانخوار و مستکبر با آن مواجه هستیم، شرایط ویژه ای است.

وی افزود: باور غلط برخی مبنی بر ابرقدرتی آمریکا و لزوم ارتباط با این نظام پوسیده رو به اضمحلال، باور نادرست و غلطی است، چرا که واقعیت آمریکا که در رسانه‌ های امپریالیستی از آن غولی ساخته ‌اند، چیز دیگری است.

حجت الاسلام قلی زاده تصریح کرد: ماهیت پلشت و شوم این رژیم و سردمداران آن این است که آن‌ها بیشتر در اسارت رژیم صهیونیستی قرار دارند.

وی افزود: به فضل الهی زمینه ‌های فروپاشی جبهه استکبار و زدن سر آن که آمریکاست، با انتخابات اخیر فراهم شده است.

امام جمعه فاروج با اشاره به اظهار نظرهای شرم آور دو کاندیدای ریاست جمهوری آمریکا، اظهار داشت: جرایم خشونت ‌آمیز در این کشور بیداد می ‌کند، آمار قتل در شهرهای بزرگ آمریکا فاجعه و بسیاری از مردم در حلقه‌ های خشونت، هراس و فقر گرفتار شده‌ اند.

وی در بخش دیگری از خطبه‌های نماز جمعه امروز، با اشاره به نزدیک بودن اربعین حسینی گفت: زیارت اربعین یکی از نشانه‌های مومن است و طبق روایات زیارت اربعین در ردیف نمازهای واجب و مستحب قرار گرفته است.

خطیب نماز جمعه فاروج در ادامه با اشاره به مطالبات رهبر معظم انقلاب اظهار کرد: حاشیه‌ نشینی شهرها و معضلات جمعیتی، مسائل اجتماعی مانند اعتیاد، خشونت و ناامنی، مشکلات خانوادگی مانند طلاق و مسائل اقتصادی مانند بیکاری و سرقت و جرایم مالی و...مصادیق عینی آسیب‌های اجتماعی است که مقابله با آن و هدایت جامعه به سمت دوری از این معضلات از دغدغه‌ های رهبر معظم انقلاب است.

حجت الاسلام قلی زاده با اشاره به تلاش دشمنان نظام اسلامی در تقویت آسیب‌های اجتماعی، خواستار توجه به نقش دین و دینداری در مقابله با این آسیب‌ها شد و گفت: تمامی دستگاه‌های مختلف دولتی، غیردولتی و مردمی در این‌ زمینه مسئول هستند.

وی در پایان به روز کتاب و کتابخوانی اشاره کرد و گفت: همه باید در سبد زندگی روزمره زمان و فرصتی را هم برای مطالعه کتاب اختصاص دهند.

امام جمعه فاروج کتاب‌خوانی را واجب دینی و وظیفه‌ای ملی خواند و گفت: باید برای رایج ‌شدن سنت کتابخوانی تلاش کرد.

وی همچنین از وضعیت کتابخانه عمومی شهرستان فاروج انتقاد کرد و گفت: کتابخانه عمومی این شهرستان در شأن دارالعلما نیست.

حجت الاسلام قلی زاده همچنین با اشاره به برگزاری بیست و دومین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری ‌ها با تبیین رسالت اصلی رسانه‌ ها و مطبوعات، تصریح کرد: دفاع از ارزش‌های دینی وانقلابی، ترویج سبک زندگی اسلامی و نشر فکر و اندیشه های دینی و علمی از رسالت مطبوعات است.

امام جمعه فاروج گفت: از تلاش رسانه‌ های انقلابی برای مقابله با امپریالیسم خبری حمایت کنیم.